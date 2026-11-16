El investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) Roberto Díaz Peña ha participado en este estudio internacional Idis

Un estudio internacional en el que participa del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Idis) ve clave el músculo esquelético como pieza clave en la adaptación al frío y lo vincula a una variante genética que portan 1.500 millones de personas.

El Journal of Sport and Health Science (factor de impacto: 13.1, D1) publica este trabajo en el que ha participado el investigador del Idis Roberto Díaz Peña. El líder del grupo Inmunogenética forma parte del equipo liderado desde el Murdoch Children’s Research Institute de Melbourne en el que, además del investigador del Idis, colaboró personal del Instituto Karolinska, de la Universidad de Yale, del Wellcome Sanger Institute y de la Universidad Europea de Madrid, entre otros centros.

Roberto Díaz Peña destaca en un comunicado que se trata de un trabajo “de varios años que por fin ve la luz” bajo el título 'α-Actinin-3 deficiency protects skeletal muscle function from the effects of acute cold exposure'. El trabajo se ha centrado en estudiar a las personas que carecen de la proteína muscular α-actinina-3 por una variante genética común.

“Alrededor del 16 % de la población mundial, unos 1.500 millones de personas, carecen de ella”, explica en la nota el investigador del Idis. Se sabía que esa carencia penaliza el rendimiento en esfuerzos explosivos, de ahí que el genotipo responsable de esta deficiencia (conocido como ACTN3 577XX) esté fuertemente infrarrepresentado en la élite mundial de disciplinas de potencia y velocidad pura.

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En contraste, numerosos estudios han descrito una sobrerrepresentación de este mismo perfil genético en fondistas de alto nivel, asociando la falta de la proteína a una mayor capacidad oxidativa de las fibras musculares y a una superior economía del esfuerzo.

“En este trabajo hemos estudiado qué le ocurre a ese músculo cuando se expone al frío”, explica el investigador. “Empleando un modelo de ratón modificado genéticamente para que careciese de α-actinina-3, hemos comprobado que la deficiencia protege al músculo: resiste mejor la exposición aguda a bajas temperaturas, pierde menos masa muscular y aguanta más la fatiga, gracias a un metabolismo más oxidativo y a una respuesta termogénica más eficiente", comenta.

Varios de estos rasgos se confirmaron también en biopsias musculares de personas con el genotipo 577XX”, detalla Roberto Díaz.

En conjunto, el trabajo ofrece una explicación molecular sólida de por qué la pérdida de la α-actinina-3 pudo suponer una ventaja cuando nuestros antepasados migraron hacia climas más fríos, y refuerza el papel fundamental que juega el músculo esquelético en la regulación de la temperatura y el metabolismo corporal.