Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago de Compostela Archivo El Ideal Gallego

Fly2Galicia ha contratado la operación de todos sus vuelos comerciales desde el aeropuerto de Santiago de Compostela con la compañía aérea portuguesa White Airways. Esta decisión llega después de que este mismo lunes la aerolínea rumana Flyyo rompiese su acuerdo para operar las rutas de Lavacolla. "Este acuerdo estratégico implica una importante mejora en la operativa de vuelos de Fly2Galicia, tanto por la proximidad geográfica de los centros de mantenimiento de White Airways en Portalegre (Portugal) y Madrid, así como por el amplio conocimiento del mercado español y expertise en servicios ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), wet lease y gestión de aeronaves de la portuguesa", explican desde Fly2Galicia.

White Airways cuenta con todos los certificados aéreos, procedimientos y sistemas de control alineados con los más altos estándares internacionales, como la Certificación IOSA de IATA (IATA Operational Safety Audit), un estándar internacional de auditoría de seguridad operacional. Es miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y dispone de sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), sistema de seguimiento y análisis de datos de vuelo (Flight Data Monitoring) y de organización técnica certificada PART-CAMO para la gestión de la aeronavegabilidad, aseguran en un comunicado.

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El acuerdo con White Airways sustituye al anunciado en su día con la rumana Flyyo. Este cambio de operador no afectará a las reservas efectuadas hasta la fecha, y los clientes que hayan adquirido sus vuelos con Fly2Galicia con anterioridad no tendrán que realizar ninguna gestión adicional, afirman, contradiciendo lo señalado por la empresa de Bucarest, que instaba a los pasajeros a pedir la devolución de su dinero.

En virtud de esta nueva alianza, la comercializadora de vuelos gallega Fly2Galicia, tal y como ya se ha anunciado, conectará Santiago de Compostela y Galicia, a partir del 1 de diciembre, con tres ciudades españolas: Alicante, Granada y Zaragoza, y cinco europeas: Bruselas, Milán, Munich, Praga y Venecia, con una frecuencia de 17 vuelos directos a la semana.

Fly2Galicia desarrolla un modelo de negocio propio, basado en la fórmula wet lease o ACMI, ampliamente utilizado en la aviación comercial de todo el mundo, mediante el cual la comercializadora de vuelos contrata a una compañía aérea (White Airways), titular de las aeronaves, su mantenimiento y tripulación, con certificado de operador aéreo, para complementar sus capacidades y lanzar nuevas conexiones aéreas al mercado. Fly2Galicia es la titular de todas las operaciones comerciales, del desarrollo de la oferta de vuelos, de la venta de billetes y de la relación comercial y de atención al cliente y White Airways asume la operación aérea y las responsabilidades y requisitos de seguridad, conforme al marco regulatorio de la aviación comercial establecido por las autoridades aeronáuticas, incluyendo todos los medios operativos y servicios de atención en tierra (handling), explican.

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Esta operativa permite a Fly2Galicia" diseñar una oferta de vuelos flexible, adaptada a las necesidades del viajero, con una experiencia a bordo de valor añadido y única en el mercado. Todos sus vuelos y tarifas incluyen un servicio gratuito de snack a bordo y la portabilidad en cabina, sin coste, de un trolley de 8 kg y un accesorio o bolso por viajero".

Fly2Galicia es la marca comercial de la sociedad Aviaton & Mobility Services Group, con sede en Santiago de Compostela (A Coruña), administrada por el empresario turístico español, y residente en Barcelona, Georgi Iavorov.