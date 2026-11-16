El Consorcio de Santiago adjudica por 166.800 euros la rehabilitación del acceso al Panteón de Galegos Ilustres y la capilla de Castelao
Construcciones Abal ejecutará los trabajos para reparar las humedades y filtraciones en la nave y en la capilla que alberga el sepulcro del intelectual
El Consorcio de Santiago ha adjudicado a la empresa Construcciones Abal las obras de rehabilitación y conservación de la nave de acceso al Panteón de Galegas e Galegos Ilustres y de la capilla que alberga el sepulcro de Castelao, en el conjunto monumental de Santo Domingo de Bonaval, por 166.807,05 euros.
La intervención permitirá actuar sobre las principales patologías detectadas en estos espacios, especialmente los problemas de humedades y filtraciones que afectan al inmueble. Los trabajos incluirán también la recuperación de los revestimientos y de las pinturas murales deterioradas, con el objetivo de mejorar las condiciones de conservación del conjunto y proteger sus valores históricos, artísticos y patrimoniales.
Las obras se centrarán en la rehabilitación de la nave de acceso al Panteón de Galegas e Galegos Ilustres y de la capilla en la que reposan los restos de Castelao, dos espacios "de especial relevancia" dentro del conjunto monumental de Santo Domingo de Bonaval.
La actuación permitirá mejorar el estado de conservación de estos elementos mediante la reparación de los daños provocados por la humedad y las filtraciones, así como la restauración de los revestimientos y de las pinturas murales afectados por el deterioro.