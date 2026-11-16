Cineuropa encara a súa última semana con estreas galegas e a entrega do Premio Cineuropa a Robert Guédiguian
O festival proxecta en Santiago 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, na súa estrea galega, e presenta novos documentais sobre figuras da cultura galega como Isaac Díaz Pardo e Luis Bar Boo
Cineuropa entra na última semana da súa 40ª edición cunha programación que pon o foco no cinema galego e nas sesións especiais, con novas presentacións de películas e encontros arredor da creación audiovisual. Entre os títulos destacados destes días figura 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, que terá a súa estrea galega no festival tras o recoñecemento a Melania Cruz co premio á mellor actriz no Festival de Sevilla o pasado sábado.
A programación comezará o martes 17 coa proxección de 'Hoxe e o resto do mundo', primeira longametraxe documental de Cecilia Díaz Betz, ás 20.15 horas en NUMAX. A través do arquivo familiar, a cineasta reconstrúe a vida e a traxectoria dos seus avós, Isaac Díaz Pardo e Mimina Arias de Castro, figuras fundamentais da cultura galega e impulsores do Laboratorio de Formas e Sargadelos.
O mércores 18, ás 18.45 horas no Auditorio de Galicia, poderá verse 'Bar Boo', de Josiño Araújo, un documental que recupera a figura do actor e especialista vigués Luis Bar Boo (1927-2001), participante en películas como 'Por un puñado de dólares' e 'Conan o bárbaro', xunto a intérpretes como Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger e Sean Connery.
Ese mesmo día, ás 19.30 horas no Teatro Principal, será a quenda de 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, que terá a súa estrea galega en Cineuropa cunha presentación do equipo. Protagonizada por Melania Cruz, Xosé Barato, Gonzalo Uriarte e Mónica García, a película segue a Ana, que regresa á súa aldea tras a morte do pai e se ve implicada nun conflito veciñal arredor da instalación dun parque eólico. A longametraxe aborda cuestións como a pertenza, a memoria e a resistencia colectiva.
O xoves 19, ás 20.00 horas no Salón Teatro, proxectarase 'Todo es cárcel', a nova película de Eloy Enciso, distinguida co Gran Premio da Competición Internacional do FIDMarseille 2026 e seleccionada na sección Tempo de Historia da Seminci. O filme entrelaza a historia de dous amantes nos últimos días da Guerra Civil coa investigación dunha fotógrafa sobre os espazos vinculados á represión franquista. A sesión contará coa presentación do equipo.
Sesións especiais e encontros arredor do cinema
O mércores 18, ás 20.15 horas en NUMAX, presentarase 'Edgar Neville. El español que vino de Hollywood', de José del Río, que explora a traxectoria do cineasta e o diálogo entre Hollywood e a España da posguerra. Na sesión estarán presentes o director e o produtor Pedro Palacios.
O programa paralelo inclúe tamén dúas citas. O martes 17, ás 10.00 horas na Zona C, AGAPI organiza 'Da marxe ao centro: poder e creación en feminino', unha conversa sobre liderado feminino, autonomía creativa e igualdade no audiovisual, coa participación de Anxos Fazáns, Jaione Camborda e Marina García, e moderada por Uxía Caride.
O xoves 19, ás 12.00 horas na Zona C, celebrarase a mesa redonda '40 anos de Cineuropa: memoria dun festival, historia dun cinema', na que José Luis Losa, Martin Pawley, Iñaki Quenerapú, Carmen Villar e Alejandra Trelles repasarán a traxectoria do festival e reflexionarán sobre o papel dos certames na difusión do cinema. A entrada será libre ata completar a capacidade.
Robert Guédiguian recibirá o Premio Cineuropa este venres
O cineasta francés Robert Guédiguian recibirá o Premio Cineuropa 2026 este venres 20 de novembro, ás 19.30 horas no Teatro Principal. Tras a entrega do galardón, o festival estreará en España a súa última película, 'Une femme aujourd’hui', presentada na Mostra de Venecia, onde obtivo o Premio Europa Cinemas Label das Giornate degli Autori.
Guédiguian mantén unha estreita relación con Cineuropa desde 1997, cando presentou 'Marius e Jeanette'. Ao longo de case tres décadas, o festival programou numerosos títulos da súa filmografía, construída arredor do barrio marsellés de L’Estaque e das vidas da clase traballadora. Un universo creativo que desenvolveu xunto a intérpretes habituais como Ariane Ascaride, Gérard Meylan e Jean-Pierre Darroussin.
Os convites para esta gala estarán dispoñibles a partir do mércores 18 ás 11 na web de Compostela Cultura e na Zona C.