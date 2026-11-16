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Santiago de Compostela

Bibiana Candia presenta en Santiago su nueva novela, 'Lar', sobre la rebelión de las cigarreras de A Coruña

La escritora estará el miércoles 18 de noviembre en la librería Cronopios para dar a conocer su segundo trabajo narrativo tras el éxito de 'Azucre'

Adriana Quesada
Adriana Quesada
16/11/2026 10:00
La escritora gallega Bibiana Candia presentará el miércoles 18 de noviembre en la librería Cronopios de Santiago su nueva novela, 'Lar'
La escritora gallega Bibiana Candia presentará el miércoles 18 de noviembre en la librería Cronopios de Santiago su nueva novela, 'Lar'
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La escritora Bibiana Candia visitará Santiago el próximo miércoles 18 de noviembre para presentar 'Lar', su nueva novela, en la librería Cronopios. La autora gallega, afincada en Berlín, inicia así en la capital gallega una gira por varias ciudades de Galicia para dar a conocer una obra que recupera la rebelión de las cigarreras de A Coruña contra la mecanización de la Fábrica de Tabacos en diciembre de 1857.

La novela parte de la mañana del 6 de diciembre de aquel año, cuando dos trabajadoras, Ramona y Dosinda, recorren los barrios obreros para avisar a sus compañeras de que al día siguiente detendrán la actividad de la fábrica. La llegada de las máquinas amenaza sus puestos de trabajo y las mujeres deciden organizarse para defender su sustento y las condiciones de vida que han conseguido en la ciudad.

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A través de personajes como Ramona, Dosinda y Cordelia, Candia reconstruye la movilización de las trabajadoras y las diferencias entre ellas, condicionadas por su procedencia, sus creencias y sus circunstancias familiares. La historia se desarrolla en el barrio de Santa Lucía, próximo a la fábrica, y aborda la organización colectiva de unas mujeres que se enfrentan a la pérdida de su empleo y a las limitaciones sociales de la época.

'Lar' llega después de 'Azucre' (2021), la primera novela de Candia, que obtuvo varios reconocimientos y fue destacada por medios como Babelia y El Cultural. La obra fue traducida a distintos idiomas y recibió, entre otros, el premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón y el Premio Novel Almudena Grandes del Gremio de Librerías de Madrid.

Tras la cita de Santiago, la escritora continuará su recorrido por Galicia con presentaciones en Lugo, el jueves 19, en la librería Lectocosmos; Ourense, el viernes 20, en la librería Tanco; y Pontevedra, el sábado 21, en la librería Paz.

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