Operarios de limpieza han iniciado este lunes la retirada de la estructura de palés instalada en la Praza do Obradoiro durante la acampada por el derecho a la vivienda Europa Press/Archivo

La acampada por la vivienda instalada en la Praza do Obradoiro ha recogido todas sus tiendas, mientras los servicios de limpieza han comenzado a retirar la estructura de palés levantada en el centro de la plaza para simbolizar la lucha por una vivienda digna.

La protesta, que comenzó el pasado 1 de octubre, ha ido reduciendo progresivamente el número de tiendas durante los últimos días, hasta desaparecer por completo este lunes. En la zona únicamente permanecen algunos enseres bajo los soportales del Pazo de Raxoi y varias personas en situación de calle que estaban acampadas.

Durante la mañana de este lunes, operarios de limpieza han iniciado la retirada de los palés que conformaban una estructura con forma de vivienda, decorada con carteles y banderas reivindicativas. Por su parte, agentes de la Policía Local han informado a las personas en situación de calle que deben abandonar la zona.

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La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, consultada al respecto tras una rueda de prensa este lunes, ha explicado que las personas participantes en la acampada por la vivienda solicitaron "unos días" para retirar todas sus pertenencias, que deberán quedar completamente recogidas "entre este lunes y martes"

En relación con las personas en situación de calle que permanecían en la Praza do Obradoiro, Louzao ha señalado que la Policía Local les ha comunicado que deben abandonar el espacio, aunque los servicios sociales se mantienen en "contacto continuo con ellas", como han hecho hasta el momento.

"La acampada estaba amparada en el derecho a la manifestación y, por tanto, una vez que se comunica que la acampada finalizó, evidentemente no está permitido acampar en el Obradoiro", ha indicado Louzao.