La USC convoca 289 plazas de empleo público para personal docente y de administración en 2026

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) contará con 289 nuevas plazas de empleo público en 2026 Santi Alvite

El Diario Oficial de Galicia publica este viernes dos resoluciones que incluyen las ofertas públicas de empleo (OPE) de la Universidade de Santiago de Compostela para este año 2026, que incluyen 174 plazas de personal docente e investigador (PDI) y de 115 plazas para personal técnico de gestión, administración y servicios (PTXAS).

La convocatoria fue acordada el pasado mes de junio en una reunión del Consello de Goberno de la USC, tras ser negociada con las organizaciones sindicales.

El Colegio de Fonseca acoge una exposición sobre los mapas de Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Palestina Más información

La oferta cuenta con un total de 174 plazas de profesorado con vinculación permanente: 124 corresponden al sistema de turno libre (53 de profesorado permanente laboral, 69 de titular de universidad y dos de catedrático), reservándose 19 de ellas par cumplir con la obligación de destinar un 15% a la incorporación de investigadores doctores con el certificado I3 o R3; además de 50 plazas de catedrático por turno de promoción interna.

En lo tocante a la oferta de los PTXAS, incluye 43 plazas de oferta general, tres de consolidación de personal indefinido no fijo por sentencia judicial y 69 de promoción interna independiente. La USC señala la necesidad de recursos humanos debido a jubilaciones.