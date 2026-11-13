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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago concede máis de 2.000 bolsas escolares para comedor, actividades extraescolares e material

As axudas municipais chegarán a unha cuarta parte do alumnado da cidade e contan cun orzamento de 1,15 millóns de euros, 50.000 máis que no curso pasado

Adriana Quesada
Adriana Quesada
13/11/2026 17:00
O Concello oferta 1.462 prazas nos servizos de comedor e madrugadores da rede municipal
A convocatoria inclúe 1.123 bolsas de comedor, 661 para actividades e 299 para material escolar
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O Concello de Santiago concedeu máis de 2.000 bolsas escolares para o curso actual, destinadas a sufragar gastos de comedor, actividades extraescolares e material escolar. As axudas, que contan cun orzamento de 1,15 millóns de euros, beneficiarán arredor do 25% da poboación en idade escolar da cidade, segundo informou este mércores a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, tras a aprobación da resolución definitiva da convocatoria.

En total, concedéronse 842 bolsas de comedor por escaseza de recursos, 281 por motivos de conciliación, 661 para actividades extraescolares e 299 para a adquisición de material escolar. A convocatoria rexistra un aumento de beneficiarios en todas as modalidades respecto ao curso anterior.

As bolsas de comedor por falta de recursos medran en 49 beneficiarios, mentres que as destinadas á conciliación aumentan en 54. No caso das actividades extraescolares, hai 60 alumnos máis con axuda, e as bolsas para material escolar suman 27 beneficiarios adicionais.

As obras na rúa da Mira, en Amio, comezarán o vindeiro luns para renovar a rede de abastecemento, construída en fibrocemento e con frecuentes avarías nos últimos anos

A rúa da Mira, en Amio, estará cortada ao tráfico polas obras de renovación da rede de abastecemento

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Aumentan as axudas para actividades extraescolares

O orzamento municipal para estas bolsas ascende a 1.150.000 euros, 50.000 máis que no curso anterior e 400.000 máis que no anterior mandato. Un dos principais cambios desta convocatoria é o incremento das axudas para actividades extraescolares, que pasan a ter unha contía máxima de 35 euros mensuais por menor, independentemente do número de actividades ou das horas de asistencia.

Ata agora, a achega era de 15 euros ao mes para actividades dunha hora ou un día á semana, e podía chegar aos 30 euros no caso de dúas horas ou dous días semanais.

As contías das demais modalidades mantéñense. As bolsas de comedor por escaseza de recursos cobren o 100% do gasto nos centros públicos, cun límite de 100 euros mensuais, que se eleva a 180 euros nos centros de educación especial. As axudas por conciliación son de 45 euros ao mes, mentres que as destinadas a material escolar alcanzan un máximo de 100 euros nun único pagamento.

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O Concello oferta 1.462 prazas nos servizos de comedor e madrugadores da rede municipal

Santiago concede máis de 2.000 bolsas escolares para comedor, actividades extraescolares e material
Adriana Quesada