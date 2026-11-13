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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A rúa da Mira, en Amio, estará cortada ao tráfico polas obras de renovación da rede de abastecemento

O Concello inicia o luns a renovación da rede de abastecemento, cun investimento de 120.827 euros. As liñas C5 e C6 modificarán o seu percorrido e varias paradas quedarán suprimidas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
13/11/2026 16:26
As obras na rúa da Mira, en Amio, comezarán o vindeiro luns para renovar a rede de abastecemento, construída en fibrocemento e con frecuentes avarías nos últimos anos
As obras na rúa da Mira, en Amio, comezarán o vindeiro luns para renovar a rede de abastecemento, construída en fibrocemento e con frecuentes avarías nos últimos anos
Concello de Santiago
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O vindeiro luns está previsto o inicio das obras para renovar a rede de abastecemento na rúa da Mira, en Amio, que contan cun prazo de execución de 4 meses e un orzamento de 120.827 euros.

Antes do comezo dos traballos, o concelleiro de Servizos Básicos e Obras, Xesús Domínguez, xunto co técnico municipal responsable e persoal da empresa contratista, mantiveron unha xuntanza aberta a toda a veciñanza da rúa para explicar como se desenvolverá a actuación e informar sobre as canles habilitadas para resolver dúbidas e demandas.

Esta actuación implica a renovación de toda a rede ao longo do trazado da rúa e súmase a outras obras que se están a executar para mellorar o ciclo integral da auga, co obxectivo de mellorar a prestación dos servizos públicos e reducir as necesidades de mantemento da rede.

Cabe lembrar que esta obra forma parte do Plan de Fugas, e que afecta a unha das localizacións nas que máis incidencias se veñen rexistrando nos últimos anos por mor das roturas da rede de abastecemento, construída en fibrocemento.

El Concejal de Obras, Xesús Domínguez, y el jefe del servicio de Obras y Proyecto, Antonio Ranedo, comparecieron esta mañana

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Cortes de tráfico e modificacións no transporte urbano 

Nesta primeira fase, o corte afectará ao tramo comprendido entre o cruzamento da rúa da Mira coa rúa do Porto do Medio e a intersección coa rúa da Pena Corveira. Durante este período, só se permitirá o acceso aos residentes.

En canto ao transporte urbano, as liñas C5 e C6 modificarán o seu percorrido. Desde a rúa da Muíña, circularán por Porto de Amio e pola rúa da Mariñeira para continuar pola rúa de Seoane en dirección ao polígono de Costa Vella.

O corte obrigará a suprimir temporalmente as paradas 527 (rúa do Cubelo, praza), 528 (rúa do Cubelo, número 67), 399 (Porto do Medio), 470 (rúa da Mira 1), 471 (rúa da Mira 2) e 472 (rúa da Mira 3). Esta última contará cunha parada alternativa no cruzamento coa rúa da Mariñeira. Tamén haberá unha parada alternativa no cruzamento para a 527.

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