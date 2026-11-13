El PP elige Santiago para arrancar la campaña del 29N y movilizar el voto gallego a favor de Feijóo

Alfonso Rueda, Miguel Tellado, Diego Calvo y Borja Verea participaron este jueves en el acto de inicio de campaña del PP en el Hotel Eurostars San Lázaro EFE

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dado el pistoletazo de salida hacia la cita electoral del 29 de noviembre con un llamamiento a "llenar las urnas de futuro", al tiempo que ha pedido el voto para el PP y Alberto Núñez Feijóo, "la única persona capaz de emprender la reconstrucción nacional". "Como bien saben los gallegos y gallegas", ha remarcado, en alusión a quien le antecedió como presidente en la Xunta.

Para Rueda, con el arranque formal de la campaña empieza "la cuenta atrás para el cambio necesario", tras "ocho años de desgobierno del sanchismo y sus socios" --entre los que ha destacado al BNG--. Por ello, ha animado a que Galicia sea "el motor de cambio", "llenando las urnas de futuro para España" el próximo 29N.

Así lo ha manifestado en el tradicional acto de inicio de campaña celebrado en el Hotel Eurostars San Lázaro de Santiago, en el que también han participado el secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado; el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo; y el líder del PP local, Borja Verea. También estuvieron presentes la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y otros cargos y militantes populares.

Rueda, que acaba de regresar de Brasil tras un viaje institucional como presidente de la Xunta, ha pedido a los suyos una "marcha más" en estas dos semanas de trabajo "intenso e ilusionante" de campaña, con el objetivo de "no confiarse", ya que "cada voto cuenta y las elecciones solo se ganan en las urnas".

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Para Rueda, es "fundamental" el cambio de la mano de Feijóo, ya que "España merece algo mejor". Por ello, ha apelado a los gallegos y gallegas a "no fallar" al que fuera titular de la Xunta, para que la victoria del líder estatal del PP sea con mayoría "sólida y amplia".

De Feijóo ha valorado "su experiencia, su compromiso inquebrantable con el país y el proyecto de reconstrucción nacional para todos los españoles". "Nos va el futuro en esto", ha proclamado.

El presidente de los populares gallegos ha reivindicado que España "no merece" un Gobierno como el de Sánchez y sus socios, recordando "los casos de Koldo y Ábalos, la falta de presupuestos generales, la desprotección y abandono de las fronteras en Ceuta" o el hecho de que este Gobierno central "blindase los pluses la directivos de Adif mientras el sistema ferroviario hace aguas en todo el país".

"España merece algo mejor. Un Gobierno de reconstrucción, de esperanza. Un Gobierno con Alberto Núñez Feijóo como presidente", ha instado Rueda. En la misma línea, ha intervenido Tellado, quien también ha pedido el voto para Feijóo y ha agradecido "la acogida y el apoyo que siempre tiene en Galicia".

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Diego Calvo: "Es el momento de estar en la calle"

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de A Coruña, Diego Calvo, ha calificado de "decisivas" las jornadas de campaña y ha proclamado que "es el momento de estar en la calle" y trasladar el mensaje del PP.

"Nuestro objetivo es claro: conseguir que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Queremos que su voz, su proyecto y sus propuestas estén presentes en toda la provincia de A Coruña", ha señalado, antes de advertir: "Cada voto cuenta, cada apoyo importa y cada conversación puede ser decisiva".

Calvo aspira a que la provincia de A Coruña "esté a la altura", y ha pedido a todos los gallegos y gallegas que den su confianza a Feijóo para "abrir una nueva etapa política en España", donde A Coruña "tiene mucho qué decir".

"Santiago, punta de lanza"

Por último, el presidente del PP de Santiago y candidato a la Alcaldía, Borja Verea, ha agradecido la elección de la capital de Galicia para el arranque de la campaña. A su juicio, la decisión es "un acierto, porque Santiago va a ser la punta de lanza de la victoria de Alberto Núñez Feijóo".

De Feijóo ha destacado que es "el mejor candidato", antes de dirigirse a sus vecinos para trasladar que "no habrá ningún presidente del Gobierno que se preocupe y vaya a apoyar más" a Santiago que el presidente de la Xunta.