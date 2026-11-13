Las denuncias por acoso escolar en Galicia se disparan un 222% en un año, hasta las 242

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey, participaron en un acto de la red gallega contra el acoso escolar Xunta

Los casos de acoso escolar denunciados en Galicia en 2025 ascendieron a 242, frente a los 75 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 222%. Esta tendencia al alza también se ha detectado en los centros médicos, donde las consultas por este motivo han aumentado un 30% en tres años.

Así lo han expuesto este viernes la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey, en un acto celebrado en la Cidade da Cultura sobre la red contra el acoso escolar, impulsada por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Eiró ha señalado, en referencia a los datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, que los casos denunciados por acoso escolar pasaron de 75 en 2024 a 242 en 2025, lo que representa un aumento del 222%.

Asimismo, ha expresado su "preocupación" por la situación en el ámbito rural, donde los recursos "no son los mismos" que en el urbano y existe una mayor "dificultad" para pedir ayuda en un entorno en el que "todo el mundo se conoce".

Por su parte, Susana Rey ha incidido en la importancia de la "prevención" y ha detallado que las consultas por acoso han aumentado un 30%. En este sentido, ha puesto el foco en los síntomas que pueden presentar los jóvenes y los ha dividido en dos tipos: físicos y emocionales.

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Entre ellos, ha mencionado los dolores continuados, abdominales y de cabeza, el cansancio, las alteraciones del sueño y los cambios de conducta, así como manifestar que no quieren salir de casa o mostrar reticencia o rechazo a acudir al centro escolar. "Cuando eso se está convirtiendo en algo habitual, tenemos que pensar que hay algo de base", ha advertido.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha remarcado que la prevención no puede limitarse al ámbito escolar, sino que debe formar parte de la vida cotidiana de los jóvenes.

En este sentido, ha apuntado que los alumnos no siempre son capaces de comunicar determinadas situaciones en los centros educativos, pero pueden contar con una persona de confianza fuera del entorno escolar, como por ejemplo un monitor. "Vemos importante que esos profesionales tengan unas mínimas herramientas para identificar una situación", ha subrayado.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Fegamp y alcalde de Poio, Ángel Moldes, ha destacado que esta red permite establecer canales de comunicación y protocolos claros para saber cómo detectar y cómo actuar ante posibles casos de acoso.

El cabo primero de la Guardia Civil y formador del plan director, Sergio García, ha aludido a la evolución de estos casos en los últimos años. "Es como un tsunami, somos boyas en el mar avisando de tsunamis", ha alertado, al tiempo que ha puesto el foco en la educación que reciben los niños en sus hogares.

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163 ayuntamientos adheridos

Por su parte, el conselleiro de conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha avanzado que un total de 163 ayuntamientos gallegos forman parte de esta red contra el acoso y ha destacado que, en términos generales, Galicia cuenta con una "convivencia escolar positiva".

Pese a este "entorno positivo", el conselleiro ha advertido de que "no se puede bajar la guardia" y de que "no se puede normalizar ni tampoco tolerar" ninguna situación de acoso o ciberacoso. "Detrás de cada situación hay un joven que necesita protección, ayuda y una respuesta eficaz", ha remarcado.

Por ello, ha defendido la necesidad de trabajar para "prevenir, detectar y actuar" ante cualquier tipo de situación de violencia o agresión. El acoso, ha continuado, "no es un problema que se pueda abordar únicamente desde la escuela", ya que las relaciones no terminan cuando los alumnos abandonan las aulas, sino que también se desarrollan en los espacios de ocio y en los entornos digitales.

En Galicia "no caben los abusones"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de cerrar el acto y ha llamado a "atajar" el acoso, al considerar que se está convirtiendo en un "enorme problema" que "destroza familias". En este sentido, ha incidido en que se trata de una "tarea colectiva" que no puede quedar únicamente en manos de los centros educativos.

Rueda, que ha expresado su deseo de que esta red llegue a los 313 ayuntamientos gallegos, ha remarcado que en Galicia "no caben los abusones" y ha puesto también el foco en los nuevos desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa, especialmente los derivados del mal uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.

"Tolerancia 0 a las actitudes que rompen la convivencia, ante cualquier falta de respeto a un compañero o a un profesor y tolerancia 0 ante cualquier tipo de acoso", ha sentenciado.