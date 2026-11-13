Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Consorcio de Santiago adxudica por 104.000 euros a reparación da Quinta dos Fuentes, en Vidán

Os traballos reforzarán a estrutura de madeira do inmoble e incluirán actuacións para reducir as humidades e evitar novas filtracións

Redacción Santiago
13/11/2026 18:00
A Quinta dos Fuentes, en Vidán, ten a súa orixe a finais do século XVIII e está vinculada á antiga fábrica de curtidos situada nas marxes do río Sar
A Quinta dos Fuentes, en Vidán, ten a súa orixe a finais do século XVIII e está vinculada á antiga fábrica de curtidos situada nas marxes do río Sar
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Consorcio de Santiago adxudicou as obras de reparación da estrutura de madeira e eliminación de humidades da Quinta dos Fuentes, en Vidán, á empresa Rehabilitaciónes Técnicas y Construcciones Compostela, S.L.U. por un importe de 104.472,78 euros.

Os traballos centraranse na reparación e no reforzo da estrutura de madeira do inmoble, especialmente dos pontóns de castiñeiro do forxado da planta alta, que presentan importantes deformacións, así como de dúas trabes de madeira situadas na torre. As solucións previstas serán compatibles co sistema construtivo orixinal do edificio.

A actuación permitirá tamén mellorar as condicións de conservación do inmoble mediante a redución das humidades e a prevención de novas filtracións. Para iso, mellorarase a estanquidade da cuberta, renovaranse os canlóns e as baixantes, repararanse os encontros construtivos e instalarase unha drenaxe na parte posterior do edificio.

As obras na rúa da Mira, en Amio, comezarán o vindeiro luns para renovar a rede de abastecemento, construída en fibrocemento e con frecuentes avarías nos últimos anos

A rúa da Mira, en Amio, estará cortada ao tráfico polas obras de renovación da rede de abastecemento

Más información

Ademais, colocaranse novas carpintarías exteriores na torre para mellorar o illamento térmico e acústico, instalaranse proteccións de vidro nos balcóns que aínda non dispoñen delas e reorganizarase o sebe do xardín para facilitar o uso da planta baixa, respectando a composición do espazo.

Un inmoble vinculado á historia de Vidán

A Quinta dos Fuentes, coñecida historicamente como Casa de Brandía, ten a súa orixe a finais do século XVIII e formou parte dun complexo industrial vinculado a unha antiga fábrica de curtidos situada nas marxes do río Sar.

Na actualidade, o inmoble é empregado como Centro Sociocultural pola Asociación de Veciños de Vidán, que o utiliza como centro para desenvolver a súa actividade social e comunitaria. A intervención permitirá mellorar o seu estado de conservación e favorecer o mantemento deste espazo de uso veciñal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

A Quinta dos Fuentes, en Vidán, ten a súa orixe a finais do século XVIII e está vinculada á antiga fábrica de curtidos situada nas marxes do río Sar

O Consorcio de Santiago adxudica por 104.000 euros a reparación da Quinta dos Fuentes, en Vidán
redacción santiago
Cineuropa continúa esta fin de semana en distintas salas de Santiago, como o Teatro Principal, o Salón Teatro e NUMAX

Cineuropa encara a segunda metade da súa 40ª edición con cinema premiado e protagonismo galego
redacción santiago
La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey, participaron en un acto de la red gallega contra el acoso escolar

Las denuncias por acoso escolar en Galicia se disparan un 222% en un año, hasta las 242
Agencias
O Concello oferta 1.462 prazas nos servizos de comedor e madrugadores da rede municipal

Santiago concede máis de 2.000 bolsas escolares para comedor, actividades extraescolares e material
Adriana Quesada