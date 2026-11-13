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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Cineuropa encara a segunda metade da súa 40ª edición con cinema premiado e protagonismo galego

A programación desta fin de semana en Santiago inclúe títulos recoñecidos en Cannes e Venecia, ademais de estreas galegas como 'Adiós, ríos', de Sebastián Uría, e 'Crías', de Xiana do Teixeiro

Redacción Santiago
13/11/2026 17:30
Cineuropa continúa esta fin de semana en distintas salas de Santiago, como o Teatro Principal, o Salón Teatro e NUMAX
Cineuropa continúa esta fin de semana en distintas salas de Santiago, como o Teatro Principal, o Salón Teatro e NUMAX
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Cineuropa achégase ao ecuador da súa 40º edición cunha programación que combina algúns dos títulos máis recoñecidos do circuíto internacional, novas voces do cinema europeo e latinoamericano e propostas destacadas do audiovisual galego. A carteleira dos próximos días inclúe películas premiadas en Cannes e Venecia, ademais de sesións especiais con presentacións e actividades que amplían a experiencia do festival máis alá das salas.

A programación do venres estará marcada por 'The Loneliest Man in Town', de Tizza Covi e Rainer Frimmel, unha película de ton melancólico, próxima ao universo de Aki Kaurismäki. Tamén destaca 'Coward', o novo traballo de Lukas Dhont. A xornada completarase con 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell, que presentará a película na sala.

O sábado será a quenda de 'Woman Unknown', de May el-Toukhy, gañadora do León de Ouro e do premio á mellor actriz no Festival de Venecia, e de 'Butterfly Jam', unha proposta que dialoga co universo de 'Malas calles', de Martin Scorsese, e co cinema de James Gray. Entre as sesións de novos realizadores no Salón Teatro sobresae 'Jupiter', un thriller francés de tensión nuclear ambientado nunha crise internacional, xunto a 'Seis meses en el edificio rosa con azul', filme mexicano sobre a infancia durante a crise da sida, recoñecido na Semana da Crítica de Cannes pola súa especial sensibilidade.

Tamén o sábado, 'Camionero', do arxentino Francisco Marise, poderá verse en NUMAX cunha presentación do seu guionista, o cineasta Javier Rebollo.

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O domingo, dous títulos centran a atención: 'Karma', de Guillaume Canet, un drama arredor dunha comunidade relixiosa protagonizado por Marion Cotillard, Denis Ménochet e Leonardo Sbaraglia; e 'Chronovisor', de Jack Auen e Kevin Walker, unha singular proposta fantástica que explora os límites entre a historia, a ciencia e o ocultismo. A xornada incluirá tamén o último pase de 'Fatherland', do recoñecido Paweł Pawlikowski.

O cinema galego, protagonista da fin de semana

Dentro da programación galega, o domingo 15 será a quenda de 'Adiós, ríos', primeira longametraxe de Sebastián Uría, que retrata a resistencia dos últimos habitantes dunha aldea dos Ancares fronte á despoboación e o illamento. A proxección será ás 18.15 horas no Salón Teatro e contará coa presentación do equipo.

Outra das propostas galegas destacadas será 'Crías', de Xiana do Teixeiro, un documental que recupera os diarios de adolescencia de centos de mulleres para reivindicar o valor dunha escrita íntima e historicamente marxinada. A película pon en común estas experiencias e reflexiona sobre a memoria, a autocensura e a construción dunha voz colectiva. A proxección terá lugar o venres 13, ás 19.30 horas, en NUMAX, coa presenza da cineasta.

A participación de Xiana do Teixeiro prolongarase máis alá da pantalla coa iniciativa 'As nenas escribimos diarios', un club de diaristas que comezará o sábado 14, ás 11.30 horas, na sala de exposicións do Auditorio de Galicia. O encontro convida as participantes a ler, conversar e escribir a partir dos diarios de adolescencia, tanto propios como doutras mulleres. 

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