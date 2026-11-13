Casino Santiago organiza este sábado una celebración del Single’s Day con DJ, degustaciones gastronómicas y sorteos

Casino Santiago

A partir de las 23:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una velada especial diseñada en torno a valores como la libertad, la independencia, la amistad y el disfrute de los buenos momentos. La programación combinará música en directo con DJ, experiencias gastronómicas, sorteos y diferentes propuestas de animación para crear una noche distinta dentro de la oferta habitual del casino.

La recepción de los clientes incluirá un cóctel de bienvenida creado especialmente para la ocasión, el Freedom Cocktail, disponible tanto en versión sin alcohol como con alcohol. Además, la fiesta contará con un fotocall temático con divertidos accesorios para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo de la velada y compartir sus imágenes en redes sociales.

La experiencia se completará con varios pases de dulces y una degustación especial de cervezas en la que los participantes podrán descubrir diferentes variedades acompañadas de pequeños aperitivos.

La ambientación musical será uno de los protagonistas de la noche, con una selección de grandes éxitos de distintas décadas y temas actuales que acompañarán la celebración y reforzarán el ambiente festivo que caracterizará el evento. Con esta iniciativa, Casino Santiago incorpora a su programación una nueva propuesta temática orientada a ofrecer experiencias originales y diferentes a sus clientes, reforzando su apuesta por una oferta de ocio dinámica y atractiva.