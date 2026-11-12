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Santiago de Compostela

Xurxo Carreño, Esther Estévez e Iván Raña participarán en 'Xuventude na onda' en Santiago

La segunda edición del encuentro ofrecerá una veintena de actividades gratuitas en la Cidade da Cultura, con música, humor, orientación laboral y propuestas sobre salud mental y alimentación

Agencias
12/11/2026 16:30
El conselleiro de Cultura, José López Campos, presentó la segunda edición de 'Xuventude na onda' junto a la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses
El conselleiro de Cultura, José López Campos, presentó la segunda edición de 'Xuventude na onda' junto a la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses
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El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha destacado este jueves el apoyo de la Xunta al talento y el potencial de los jóvenes a través de programas como 'Xuventude na onda', cuya segunda edición programará en la Cidade da Cultura una veintena de actividades gratuitas, como música, humor y juegos, y que contará con la participación de nombres destacados como Xurxo Carreño, Esther Estévez o Iván Rasca y las actuaciones musicales de 9Louro y Sara Gimeno.

Acompañado por la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, el representante del Gobierno gallego ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecerle a la juventud "un espacio de inspiración y aprendizaje desde el que fomentar su desarrollo personal y profesional".

Para eso, ha apuntado que los jóvenes participantes disfrutarán a lo largo de todo este día de una programación que incluirá encuentros con mentores, instituciones académicas, así como empresas y entidades colaboradoras de los programas Xuventude Mentoring y Fórmate na Empresa.

López Campos ha puesto en valor que la cita le va a permitir a las personas asistentes "conocer los perfiles profesionales más demandados o el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral". Además, ha destacado que, "en línea con el objetivo del Plan xeral da Lingua de visibilizar referentes e influyentes sociales en gallego, se abordará las posibilidades de creación de contenidos de calidad desde el humor y en gallego".

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Con este propósito, el encuentro cuenta con los relatos y trayectorias del humorista Xurxo Carreño y de la periodista Esther Estévez, presentadora del espacio audiovisual 'Dígocho eu'.

A mayores, también consideró importante que la programación "cuente con un espacio para promover entre la juventud una alimentación saludable", en referencia la actividad práctica 'Teño fame e cero ganas', impartida por Moncho Méndez, del restaurante Millo, "quien enseñará de manera amena como preparar recetas rápidas fuera de las etiquetadas como comida basura".

Finalmente, el conselleiro ha destacado la integración, en esta segunda edición de Xuventude na Onda, del programa de la Xunta 'A mente en forma', "que echó a andar el pasado año para concienciar de la importancia de la salud mental en el deporte". En esta ocasión, agradeció la participación de "nombres destacados y referentes" como Pedro Nimo, atleta internacional, campeón de España de maratón; Miguel Mandayo, creador de contenido y futbolista; Adrián Vázquez, piloto de rallies y triple ganador de la Copa Hyunday i20N en el Rally de Ourense, e Iván Raña, campeón mundial de Trialtón y Acuatlón.

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