Santiago reunirá en diciembre a más de 200 empresas del sector de las construcciones metálicas

Enrique Mallón y Luz López presentaron la cuarta edición del Congreso Internacional de Construcciones Metálicas, Estructuras y Cerramientos, que se celebrará en Santiago Fouad Abou-Rizk

Santiago de Compostela acogerá los días 2 y 3 de diciembre la cuarta edición del Congreso Internacional de Construcciones Metálicas, Estructuras y Cerramientos, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime).

Así lo han presentado este jueves, en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el secretario general de Asime, Enrique Mallón, y la coordinadora del congreso, Luz López. La cita se celebrará en el Hostal dos Reis Católicos y Asime confía en reunir a más de 200 empresas y profesionales.

Mallón ha señalado que el impacto real de esta industria en Galicia "no es suficientemente conocido" y ha remarcado que este sector emplea "a más de 16.000 personas" de forma directa y factura un promedio de 2.200 millones de euros. "Unas cifras absolutamente relevantes para al industria gallega y para el sector metal", ha indicado.

El objetivo de la cita será poner en valor los materiales metálicos que son "esenciales para industrias estratégicas" y, además, el foco estará puesto tanto en las obras públicas y privadas, con en las infraestructuras esenciales.

Aceptan cuatro años y medio de prisión por prender fuego a un local en Santiago al que les negaron la entrada Más información

Durante el ciclo de conferencias, abordarán cuestiones sobre el futuro del sector, como el posicionamiento internacional de Galicia en fachadas y envolventes arquitectónicas, la evolución de la cadena de valor del aluminio, la innovación y las nuevas soluciones constructivas, así como las tendencias que marcarán el urbanismo vertical y los grandes desarrollos urbanos.

Por su parte, Luz López ha indicado que el congreso es un espacio en el que dar visibilidad a este sector estratégico y, al mismo tiempo, tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre profesionales.

Así las cosas, el miércoles 2 de diciembre realizarán, en el marco de este congreso, una visita a las instalaciones de Extrugasa.

El día 3 de diciembre abordarán temas como fachadas y envolventes, sostenibilidad y, entre otras, el papel de las administraciones públicas en este sector. Asimismo, pondrán el foco en el urbanismo vertical mediante una ponencia del 'Council of Vertical Urbanism'.

"Hemos buscado tener una representación completa de estudios de ingeniería, grandes constructoras, administraciones públicas y grandes empresas que contarán sus proyectos emblemáticos, tanto desde la parte de los retos como nuevas soluciones que están aplicando", ha detallado.

Santiago prohibirá las tiendas de recuerdos en buena parte de la zona histórica Más información

Mano de obra

Mallón también ha hecho referencia a la "falta" de mano de obra del sector y ha estimado que, en los próximos cuatro años, necesitarán a "más de 3.000 profesionales". Entre las causas de esa falta de personal, ha situado el relevo generacional y el incremento de actividad.

A renglón seguido, Mallón ha detallado que estos tres mil empleos están vinculados a "proyectos firmados o que están en fase de firma". "Tenemos que luchar desde el sector para que los jóvenes y otros profesionales lo vean un lugar de futuro", ha sentenciado.