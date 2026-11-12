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Santiago de Compostela

Santiago iniciará en enero la reurbanización de la rúa de Mallou, con una inversión de 1,3 millones

Las obras, adjudicadas a OVIGA, tendrán un plazo de ejecución de 15 meses y renovarán 540 metros de calle en el barrio de Meixonfrío

Adriana Quesada
Adriana Quesada
12/11/2026 17:30
El Concejal de Obras, Xesús Domínguez, y el jefe del servicio de Obras y Proyecto, Antonio Ranedo, comparecieron esta mañana
El Concejal de Obras, Xesús Domínguez, y el jefe del servicio de Obras y Proyecto, Antonio Ranedo, comparecieron esta mañana
Concello de Santiago
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La rúa de Mallou, en el barrio compostelano de Meixonfrío, será objeto de una reurbanización integral a partir del próximo mes de enero. El Concello de Santiago ha adjudicado las obras a la empresa Obras e Viales de Galicia (OVIGA) por un importe de 1.301.420 euros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 15 meses y abarcarán una superficie de 7.565 metros cuadrados a lo largo de 540 metros de calle, entre la rúa Pequena y la confluencia con la rúa Queimada.

El concejal de Obras, Xesús Domínguez, informó este jueves de la situación del proyecto, cuya adjudicación fue aprobada en la Xunta de Goberno local del pasado 9 de noviembre. La dirección facultativa de la intervención se adjudicó a Proyfe por 39.869,50 euros.

La actuación busca corregir las deficiencias de una vía que presenta un trazado y unas dimensiones heterogéneas, con tramos que nunca llegaron a urbanizarse por completo, aceras estrechas o inexistentes y numerosas barreras arquitectónicas. El proyecto pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad, además de renovar las redes de servicios públicos.

Un carril único y cinco pasos elevados

La intervención reorganizará el espacio de la calle para crear un único carril de circulación y distribuir de forma más equilibrada los espacios destinados a peatones, bicicletas, vehículos privados y transporte público. También se habilitarán zonas de estacionamiento allí donde ya existían o las dimensiones de la vía lo permitan.

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Uno de los objetivos principales es garantizar un itinerario peatonal seguro a lo largo de toda la calle. Para ello, se construirán aceras accesibles y cinco pasos de peatones elevados. Además, en la mitad del ámbito se habilitará una zona amplia de plataforma única para calmar el tráfico y facilitar los desplazamientos a pie.

El proyecto contempla asimismo pequeños espacios de estancia asociados a la plantación de árboles o al aprovechamiento de los ejemplares existentes. En cuanto a los materiales, se priorizarán soluciones duraderas y que requieran poco mantenimiento.

Renovación de las redes y del alumbrado

Las obras permitirán renovar las infraestructuras de servicios públicos. Entre las actuaciones previstas figura la sustitución de la actual red de saneamiento unitaria por otra separativa, así como la instalación de un sistema de drenaje de aguas pluviales en toda la superficie de la calle y la adaptación de la red de abastecimiento de agua a la nueva rasante.

También se soterrarán los cables eléctricos y de comunicaciones y se instalará un alumbrado más eficiente, orientado a reducir el consumo y mejorar la iluminación. La actuación incluye además una reorganización de los colectores de residuos.

Domínguez enmarcó la reurbanización en el modelo urbano que está desarrollando el Concello, centrado en mejorar la accesibilidad, la calidad ambiental y la adaptación al cambio climático. El edil destacó que se trata de una intervención "moi agardada no barrio de Meixonfrío" y agradeció la colaboración de la Asociación Veciñal Casa Agraria.

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