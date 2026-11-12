La Policía Nacional de Santiago guarda un minuto de silencio por el agente fallecido en Oviedo

Agentes de la Policía Nacional participaron este jueves a las 12.00 horas en la comisaría de Santiago en el minuto de silencio convocado en recuerdo de Juan José Rodríguez Xunta

Las comisarías de la Policía Nacional de toda Galicia se han sumado este jueves al minuto de silencio en señal de duelo y homenaje por el agente fallecido el martes en Oviedo, el leonés Juan José Rodríguez, al explotar una mochila bomba.

Este acto se celebró a las 12.00 horas, de forma simultánea en las dependencias policiales de toda España. Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra o Lugo fueron algunas de las ciudades que se unieron en territorio gallego a este gesto simbólico, con el que también se quiso trasladar el pésame y respeto a sus familiares y allegados.

Aceptan cuatro años y medio de prisión por prender fuego a un local en Santiago al que les negaron la entrada Más información

Las diferentes muestras contaron con la presencia de representantes institucionales, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que acudió a la de Santiago; el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que acompañó a la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y el comisario jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia, Jorge Rubal.

Además, en minutos de silencio de otras ciudades, estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El fallecido era agente de Unidad Especial de Guías Caninos y, junto a él, falleció 'Deni', un pastor alemán de tres años que pertenecía a esta misma unidad. Actualmente, la Policía Nacional mantiene el dispositivo para localizar a Manuel F.A., conocido como 'El Ruso', presunto autor del tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y de la colocación del artefacto explosivo.