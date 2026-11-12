La Policía Nacional de Santiago guarda un minuto de silencio por el agente fallecido en Oviedo
Las comisarías gallegas se sumaron este jueves al homenaje simultáneo celebrado en toda España en memoria de Juan José Rodríguez, fallecido el martes al explotar una mochila bomba
Las comisarías de la Policía Nacional de toda Galicia se han sumado este jueves al minuto de silencio en señal de duelo y homenaje por el agente fallecido el martes en Oviedo, el leonés Juan José Rodríguez, al explotar una mochila bomba.
Este acto se celebró a las 12.00 horas, de forma simultánea en las dependencias policiales de toda España. Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra o Lugo fueron algunas de las ciudades que se unieron en territorio gallego a este gesto simbólico, con el que también se quiso trasladar el pésame y respeto a sus familiares y allegados.
Las diferentes muestras contaron con la presencia de representantes institucionales, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que acudió a la de Santiago; el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que acompañó a la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y el comisario jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia, Jorge Rubal.
Además, en minutos de silencio de otras ciudades, estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El fallecido era agente de Unidad Especial de Guías Caninos y, junto a él, falleció 'Deni', un pastor alemán de tres años que pertenecía a esta misma unidad. Actualmente, la Policía Nacional mantiene el dispositivo para localizar a Manuel F.A., conocido como 'El Ruso', presunto autor del tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y de la colocación del artefacto explosivo.