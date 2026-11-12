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Santiago de Compostela

Pedro Sánchez participará el próximo miércoles en un acto de campaña en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago

Europa Press
12/11/2026 17:05
Pedro Sánchez, a su llegada a un acto político del PSC en Tarragona
Pedro Sánchez, a su llegada a un acto político del PSC en Tarragona
EFE/ Quique García
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El presidente del Gobeirno y candidato socialista, Pedro Sánchez, viajará el próximo miércoles, día 18 de noviembre, a Santiago de Compostela para participar en un acto electoral con motivo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según Europa Press, se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar, a las 18.30 horas, y en él participará también el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, así como representantes de las candidaturas socialistas a las Cortes Generales.

El portavoz del Frente Amplio, Paulo Carlos López, y la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez, presentaron este jueves el programa electoral

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Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que el máximo mandatario estatal estuvo en la Comunidad fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inaguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en la ciudad de Vigo.

Además de la visita de Pedro Sánchez la próxima semana, se prevé que hagan campaña en la Comunidad varios ministros.

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