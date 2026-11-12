Frente Amplio propone una farmacéutica pública en Santiago y la gratuidad de la AP-9

El portavoz del Frente Amplio, Paulo Carlos López, y la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez, presentaron este jueves el programa electoral Frente Amplio

El Frente Amplio en Galicia ha propuesto la nacionalización y gratuidad de la autopista AP-9, una prestación de 200 euros por menor, una farmacéutica pública en Santiago y la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego.

La formación ha presentado este jueves en Santiago de Compostela su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la fórmula '100+15', la coalición política articula un proyecto que combina 100 medidas generales con 15 propuestas específicas diseñadas para Galicia, con el objetivo de defenderlas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El documento ha sido presentado en la capital gallega por el portavoz de la formación y candidato al Senado por Pontevedra, Paulo Carlos López, y la candidata por a la Cámara alta por A Coruña, Rocío Núñez.

En el acto, Rocío Núñez ha señalado que el programa es el fruto de un intenso proceso participativo desarrollado en los últimos años junto con el tejido social, sindicatos, cooperativas, ONG, el tercer sector y el ámbito cultural, así como con las distintas organizaciones políticas que integran el frente.

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El documento se divide en 17 ejes temáticos y está atravesado por los valores fundacionales del espacio: el laborismo, la justicia social, la transición ecológica justa y "un feminismo del 99%, de clase, antirracista, anticapacitista, transincluyente e intergeneracional", ha explicado Rocío Núñez.

Medidas específicas para Galicia

En lo que respecta a las medidas específicas de la agenda gallega y a la construcción de un "Estado en red que supere el centralismo en Madrid", los candidatos han desgranado varias iniciativas.

En primer lugar, se comprometen a la transferencia, nacionalización y gratuidad total de la AP-9, han anunciado la creación de una empresa farmacéutica pública en Santiago de Compostela en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con el objetivo de generar capacidad productiva, impulsar la I+D+i, crear empleo científico e industrial y garantizar tratamientos accesibles.

Junto a esto, proponen situar el Museo Nacional del Trabajo y de los Derechos Sociales en Ferrol como reconocimiento a la histórica lucha sindical de la ciudad, y trasladar la sede del Defensor del Pueblo en Vigo para acompañar el carácter plurinacional del Estado de una descentralización institucional real.

En el ámbito cultural y lingüístico, el Frente Amplio propone la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego siguiendo el modelo de 2Cat en Cataluña.

Finalmente, en el plano social y laboral, la formación mantiene la apuesta por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la implantación de una prestación universal de 200 euros al mes por cada menor de edad para combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias en la crianza.