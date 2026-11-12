Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Frente Amplio propone una farmacéutica pública en Santiago y la gratuidad de la AP-9

La coalición presenta su programa para las generales con 15 medidas específicas para Galicia, entre ellas el canal 2Gal en gallego y una prestación de 200 euros al mes por menor

Agencias
12/11/2026 15:39
El portavoz del Frente Amplio, Paulo Carlos López, y la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez, presentaron este jueves el programa electoral
El portavoz del Frente Amplio, Paulo Carlos López, y la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez, presentaron este jueves el programa electoral
Frente Amplio
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Frente Amplio en Galicia ha propuesto la nacionalización y gratuidad de la autopista AP-9, una prestación de 200 euros por menor, una farmacéutica pública en Santiago y la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego.

La formación ha presentado este jueves en Santiago de Compostela su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la fórmula '100+15', la coalición política articula un proyecto que combina 100 medidas generales con 15 propuestas específicas diseñadas para Galicia, con el objetivo de defenderlas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El documento ha sido presentado en la capital gallega por el portavoz de la formación y candidato al Senado por Pontevedra, Paulo Carlos López, y la candidata por a la Cámara alta por A Coruña, Rocío Núñez.

En el acto, Rocío Núñez ha señalado que el programa es el fruto de un intenso proceso participativo desarrollado en los últimos años junto con el tejido social, sindicatos, cooperativas, ONG, el tercer sector y el ámbito cultural, así como con las distintas organizaciones políticas que integran el frente.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11/11/2026.-Vista general de la manifestación con motivo de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales, este miércoles en Santiago de Compostela.- EFE/ Lavandeira Jr

Miles de personas hacen sonar sus llaves en Santiago por "una vivienda digna"

Más información

El documento se divide en 17 ejes temáticos y está atravesado por los valores fundacionales del espacio: el laborismo, la justicia social, la transición ecológica justa y "un feminismo del 99%, de clase, antirracista, anticapacitista, transincluyente e intergeneracional", ha explicado Rocío Núñez.

Medidas específicas para Galicia 

En lo que respecta a las medidas específicas de la agenda gallega y a la construcción de un "Estado en red que supere el centralismo en Madrid", los candidatos han desgranado varias iniciativas.

En primer lugar, se comprometen a la transferencia, nacionalización y gratuidad total de la AP-9, han anunciado la creación de una empresa farmacéutica pública en Santiago de Compostela en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con el objetivo de generar capacidad productiva, impulsar la I+D+i, crear empleo científico e industrial y garantizar tratamientos accesibles.

Junto a esto, proponen situar el Museo Nacional del Trabajo y de los Derechos Sociales en Ferrol como reconocimiento a la histórica lucha sindical de la ciudad, y trasladar la sede del Defensor del Pueblo en Vigo para acompañar el carácter plurinacional del Estado de una descentralización institucional real.

En el ámbito cultural y lingüístico, el Frente Amplio propone la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego siguiendo el modelo de 2Cat en Cataluña.

Finalmente, en el plano social y laboral, la formación mantiene la apuesta por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la implantación de una prestación universal de 200 euros al mes por cada menor de edad para combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias en la crianza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Agentes de la Policía Nacional participaron este jueves a las 12.00 horas en la comisaría de Santiago en el minuto de silencio convocado en recuerdo de Juan José Rodríguez

La Policía Nacional de Santiago guarda un minuto de silencio por el agente fallecido en Oviedo
Agencias
La muestra del Colegio Fonseca es una nueva sección de la investigación que se corresponde con el periodo comprendido entre 1970 y 1979

El Colegio de Fonseca acoge una exposición sobre los mapas de Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Palestina
Adriana Quesada
El Concejal de Obras, Xesús Domínguez, y el jefe del servicio de Obras y Proyecto, Antonio Ranedo, comparecieron esta mañana

Santiago iniciará en enero la reurbanización de la rúa de Mallou, con una inversión de 1,3 millones
Adriana Quesada
Pedro Sánchez, a su llegada a un acto político del PSC en Tarragona

Pedro Sánchez participará el próximo miércoles en un acto de campaña en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago
Europa Press