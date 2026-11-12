El Colegio de Fonseca acoge una exposición sobre los mapas de Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Palestina

La muestra del Colegio Fonseca es una nueva sección de la investigación que se corresponde con el periodo comprendido entre 1970 y 1979 Santi Alvite

El Salón Artesonado del Colegio de Fonseca acoge desde este jueves la exposición 'Sven Augustijnen. Mapas de Oriente Medio (1970-1979)', una muestra que aborda la evolución geopolítica y social de la región, con especial atención al conflicto entre Israel y Palestina. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y contará con la presencia del artista belga, la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa M. Crujeiras, y el comisario de la exposición, Pedro de Llano Neira.

La propuesta forma parte de una investigación que Augustijnen desarrolla desde 2020 y que documenta fotográficamente los mapas de Oriente Medio publicados por el semanario estadounidense 'Time Magazine' desde 1923. La exposición de Fonseca presenta una nueva sección del proyecto, centrada en el periodo comprendido entre 1970 y 1979.

Esta investigación tuvo su primera presentación en 2022 en la Kunsthal de Aarhus, en Dinamarca, donde se mostró una selección de fotografías correspondientes a los años 1942-1969. La muestra compostelana amplía ahora el recorrido cronológico de un trabajo que utiliza la cartografía para reflexionar sobre los cambios políticos y sociales de la región.

El IDIS promueve una campaña para dar visibilidad a los ensayos clínicos del entorno hospitalario Más información

Una primera exposición individual en España

Sven Augustijnen es un artista interdisciplinar cuya trayectoria comenzó a finales de los años noventa. Aunque sus películas se han proyectado en festivales españoles, su obra plástica no se había presentado hasta ahora de forma individual en museos o centros artísticos del país.

Su trabajo combina la investigación sobre el cine documental con el interés por los archivos y la construcción de la memoria histórica. A través de estos materiales, el artista reflexiona sobre cómo las obras pueden funcionar no solo como testimonios del pasado, sino también como herramientas para construir relatos históricos.

La exposición está comisariada por Pedro de Llano Neira, profesor del departamento de Historia da Arte de la USC, y da continuidad a la línea de investigación impulsada por el grupo IDEAHS, que organizó el pasado mes de mayo la jornada 'Reflexións decoloniais para un ecosistema artístico'.