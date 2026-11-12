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Santiago de Compostela

Aceptan cuatro años y medio de prisión por prender fuego a un local en Santiago al que les negaron la entrada

Ep
12/11/2026 13:20
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
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La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este jueves la vista contra dos acusados de prender fuego a un local de ocio nocturno de Santiago al que les negaron la entrada. Han aceptado los hechos y, con ello, una condena de cuatro años y cinco meses de cárcel, que ha quedado en suspenso.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad al que se ha dado lectura este jueves. Según él, Fiscalía ha aplicado a los procesados las atenuantes de adicción y de reparación del daño y ha rebajado la petición de pena hasta los cuatro años de prisión por incendio y cinco meses por amenazas.

En concreto, el Ministerio Público tiene en cuenta que uno de los acusados había consumido cannabis y alcohol, y que el otro estaba bajo la influencia también de cocaína y THC, lo que afectó en parte a su toma de decisiones. Además, tiene en cuenta que ya han abonado 1.316 euros cada uno en concepto de responsabilidad civil.

En base a ello, se les ha impuesto a ambos procesados cuatro años y cinco meses de cárcel, que han quedado suspendidos durante cinco años si no vuelven a reincidir y si siguen un tratamiento de desabituación de sus adicciones.

No se ha interesado orden de alejamiento porque las víctimas no lo han solicitado y únicamente les resta abonar 460 euros a uno de los perjudicados por el incendio por una tasación que acaba de llegar al edificio judicial.

HECHOS PROBADOS

Según los hechos probados, que ambos han aceptado en la sala, los hechos sucedieron en la madrugada del 25 de enero de 2023, cuando los dos procesados intentaron entrar en un local de ocio nocturno de Santiago, al que tenían vetado el acceso.

Cuando los encargados de seguridad les dijeron que no podían entrar, los dos procesados los amenazaron de muerte y, posteriormente, intentaron prenderle fuego al local.

Para ello, se desplazaron hasta una gasolinera cercana, donde adquirieron un bidón de gasolina y entraron por unas galerías anexas al local hasta un acceso de emergencia. En este lugar, donde se encontraban unas 200 personas, dejaron el bidón y le prendieron fuego.

Las llamas afectaron tanto a la salida de emergencia como a las paredes de las galerías y a dos locales anexos a la discoteca. Por suerte, no se registraron heridos.

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