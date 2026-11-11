Las víctimas de Angrois salen sin compromisos de su primera reunión con el nuevo ministro de Transportes

El accidente del Alvia en Angrois, ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013, causó 80 muertos y 144 heridos EFE

La reunión celebrada ayer entre el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la Asociación Plataforma Víctimas Alvia, en la que reclamaban que se revisase la investigación de la CIAF del accidente de Angrois (Santiago de Compostela) y la anulación del sistema de seguridad ASFA, ha finalizado sin que el Ejecutivo haya firmado ningún compromiso en firme.

El presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha asegurado al término de la reunión a los medios de comunicación que Cuerpo les ha explicado que tiene que estudiar las medidas propuestas este martes, entre las que también se encuentra la aceleración de la implantación y puesta en servicio del sistema de seguridad ERTMS.

Domínguez ha explicado que en las vías de alta velocidad solo se debe circular con el sistema de seguridad en funcionamiento, por lo que "jamás hubiera ocurrido el accidente de Angrois ni tampoco el de Urda", en Toledo.

Respecto a la investigación, el presidente de la Plataforma cree que la agencia encargada de investigar los accidentes ferroviarios en EEUU es un buen ejemplo que se ve que es "realmente independiente", mientras que en España al nuevo presidente de la nueva autoridad (AITAT) "le han intentado dar un aire de independencia pero quien lo propone es el ministro de Transportes".

El nuevo ministro de Transportes recibe por primera vez a las víctimas de Angrois Más información

La AITAT (Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil) ha sustituido este año a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios).

Tras esta reunión, Domínguez ha respondido a EFE que Cuerpo les ha emplazado a otra reunión el próximo martes, pero que le han contestado al ministro que no les llame si no se reconoce que hay que reabrir la investigación de Angrois.

El accidente de Angrois ocurrió el 13 de julio de 2013 cuando un tren de Renfe Alvia descarriló en una curva en esta estación en Santiago de Compostela, provocando 80 muertos y 144 heridos.

El ASFA, así como el LZB y ERTMS, es un sistema de señalización y protección automática ferroviaria.