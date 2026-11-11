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Santiago de Compostela

Miles de personas hacen sonar sus llaves en Santiago por "una vivienda digna"

Movilizaciones también en las otras ciudades gallegas, con un respaldo masivo en Vigo

Europa Press
11/11/2026 21:25
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11/11/2026.-Vista general de la manifestación con motivo de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales, este miércoles en Santiago de Compostela.- EFE/ Lavandeira Jr
-Vista general de la manifestación con motivo de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales, este miércoles en Santiago de Compostela.
EFE
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Miles de personas han hecho sonar sus llaves este miércoles en Santiago de Compostela y han clamado por "una vivienda digna", en el marco de la huelga general de este 11 de noviembre, que ha llevado a la clase obrera también a las calles del resto de ciudades gallegas, con una masiva convocatoria en Vigo, pese a una intensa lluvia.

La manifestación de la capital gallega, convocada por el Comité de Folga Territorial, la CIG, CC.OO, UGT y la Plataforma Galega Vivenda Xa!, comenzó a las 18.00 horas en la Praza do Obradoiro, donde todavía se encuentra la acampada por la vivienda.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta bajo el lema '11 N contra o rendismo e o capital folga xeral'. Así, al grito de 'folga xeral' y '¿qué pasa?, ¿qué pasa?, que no tenemos casa' han recorrido las calles del Ensanche compostelano hasta la avenida Romero Donallo.

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Allí, han leído un manifiesto en el que han criticado a los "rentistas, fondos y empresarios" que se enriquecen con el "salario de la clase trabajadora y con sus casas". "Por eso nos organizamos, por eso exigimos vivienda, ciudades y pueblos para los vecinos y condiciones laborales que nos permitan vivir", han remarcado.

Así, han incidido en que tener una casa "es una necesidad básica", por lo que poder acceder a ella o conservar se ha convertido en "una angustia constante para muchas personas".

Reclamaciones

A renglón seguido, el Sindicato de Vivenda ha reclamado una regulación de precios de los alquileres, subir el SMI, contratos indefinidos que "permitan vivir con estabilidad" y protección permanente para las viviendas protegidas".

"La propiedad de quien especula no puede valer más que la vida de quien necesita una casa", han remarcado, al tiempo que han pedido la "expropiación" de viviendas de entidades financieras, grandes propietarios, fondos de inversiones y de la iglesia, así como paralizar los desahucios.

"Este 11N es un punto de partida: llamamos a los vecinos a organizarse en los barrios, en los sindicatos de vivienda y en los centros de trabajo, a practicar el apoyo mutuo y a mantener la movilización para hacer efectivos estos derechos", han sentenciado.

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La marcha ha transcurrido sin altercados y, cuando los manifestantes llegaron a la rúa do Hórreo, una vecina ha sacado una bandera de España por la ventana, lo que ha provocado numerosos silbidos y pitidos de los participantes.

La manifestación ha terminado sobre las 20.30 horas de este miércoles y, durante la vuelta a casa, los participantes han llenado la avenida Rosalía de Castro y han continuado coreando consignas.

A la misma hora, también estaban convocadas movilizaciones en otros puntos de la comunidad gallega como en A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense y Vigo.

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