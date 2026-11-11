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Santiago de Compostela

Los piquetes cierran seis facultades de la USC durante la huelga general del 11N

Unas 60 personas permanecen en un 'encierro pacífico' en Matemáticas desde las 6.00 horas y también se han registrado concentraciones en la Facultad de Historia

Agencias
11/11/2026 15:34
Facultad de Matemáticas
La huelga general provocó el cierre de varias facultades de la Universidade de Santiago por la presencia de piquetes estudiantiles
Santi Alvite
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La jornada de huelga general del 11 de noviembre en Galicia registra desde primera hora de este miércoles una notable incidencia en el ámbito educativo. La presencia de piquetes informativos ha provocado el cierre de las facultades de Filoloxía, Historia, Políticas, Matemáticas, Bioloxía y Óptica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En la Facultad de Matemáticas, alrededor de 60 personas se encuentran concentradas desde las 6.00 horas en el marco de un "encierro pacífico". Sin embargo, según ha denunciado una de las estudiantes presentes en declaraciones a Europa Press, un trabajador del centro "increpó" a los manifestantes y se enfrentó a ellos al grito de "fascistas" en un intento de acceder al edificio.

Asimismo, a las puertas de la Facultad de Historia se ha registrado la presencia de una decena de alumnos desde primera hora de este miércoles en apoyo a la huelga y para defender el derecho a "una vivienda digna".

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Por su parte, el colectivo Erguer Estudantes de Galiza ha llamado al alumnado gallego a sumarse a la huelga en defensa del derecho a la vivienda. En este contexto, la organización ha criticado que los estudiantes llevan años viendo cómo "avanza la privatización en todos los niveles y sectores" del sistema de enseñanza.

Por ello, la entidad estudiantil ha remarcado que parará "todas las aulas para exigir mejoras reales y contundentes que hagan de la vivienda un derecho real", al tiempo que ha exigido una enseñanza "pública, popular, digna y de calidad".

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