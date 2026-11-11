La jornada arranca con "importante seguimiento" en sectores estratégicos y CC.OO. denuncia cargas policiales en Santiago

La huelga general de este miércoles tuvo repercusión en distintos sectores económicos de Galicia, según los primeros datos difundidos por CC.OO. UGT

La jornada de huelga general arrancó en Galicia con "importante seguimiento" en sectores estratégicos como la automoción y naval, así como otros más sindicalizados, y cargas policiales en A Coruña y Santiago que CC.OO. tilda de "excesivas".

En un comunicado, esta central destaca el seguimiento en los turnos nocturnos, con paros "importantes" y denuncia cargas policiales "excesivas" en A Coruña y Santiago y el atropello de un miembro de un piquete informativo en Pontevedra.

"Los primeros datos de seguimiento de la huelga general en Galicia muestran un importante seguimiento, en especial en los sectores más sindicalizados, como los de la automoción y el naval", afirma.

También en otros sectores estratégicos la repercusión está siendo "relevante", según CC.OO., que cita transporte de viajeros y recogida de basura, en la que "prácticamente solo se están cumpliendo unos servicios mínimos" que la organización denuncia por "abusivos".

En la industria, sitúa el seguimiento en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica totalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.

El polígono del Tambre dos horas cerrado por la huelga general del 11-N Más información

También el polígono del Tambre, en Santiago, "permaneció cerrado totalmente durante dos horas esta mañana", en el momento de entrada de la mayor parte de los trabajadores.

Resalta como "destacable" la participación de los trabajadores en los puertos del Estado radicados en Galicia, con un seguimiento que ronda, según sus datos, el 60% en estas primeras horas de huelga.

En el transporte por carretera, un 80% de los trabajadores, de acuerdo con sus cifras, no está acudiendo a su puesto, un porcentaje que eleva al 100% en el caso de Monbús en Lugo.

En el sector ferroviario, también fija el seguimiento en el 70%, y en la recogida de basura lo sube al 80%. "Estos sectores, en todo caso, están marcados por los abusivos servicios mínimos impuestos por la Xunta y otras administraciones", insiste.