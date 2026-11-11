Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El polígono del Tambre dos horas cerrado por la huelga general del 11-N

Efe
11/11/2026 10:43
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La jornada de huelga general arranca en Galicia con "importante seguimiento" en sectores estratégicos como la automoción y naval, así como otros más sindicalizados, y cargas policiales en A Coruña y Santiago que CC.OO. tilda de "excesivas".

En un comunicado, esta central destaca el seguimiento en los turnos nocturnos, con paros "importantes" y denuncia cargas policiales "excesivas" en A Coruña y Santiago y el atropello de un miembro de un piquete informativo en Pontevedra.

"Los primeros datos de seguimiento de la huelga general en Galicia muestran un importante seguimiento, en especial en los sectores más sindicalizados, como los de la automoción y el naval", afirma.

También en otros sectores estratégicos la repercusión está siendo "relevante", según CC.OO., que cita transporte de viajeros y recogida de basura, en la que "prácticamente solo se están cumpliendo unos servicios mínimos" que la organización denuncia por "abusivos".

En la industria, sitúa el seguimiento en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica totalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.

También el polígono del Tambre, en Santiago, "permaneció cerrado totalmente durante dos horas esta mañana", en el momento de entrada de la mayor parte de los trabajadores.

Resalta como "destacable" la participación de los trabajadores en los puertos del Estado radicados en Galicia, con un seguimiento que ronda, según sus datos, el 60% en estas primeras horas de huelga.

En el transporte por carretera, un 80% de los trabajadores, de acuerdo con sus cifras, no está acudiendo a su puesto, un porcentaje que eleva al 100% en el caso de Monbús en Lugo.

En el sector ferroviario, también fija el seguimiento en el 70%, y en la recogida de basura lo sube al 80%. "Estos sectores, en todo caso, están marcados por los abusivos servicios mínimos impuestos por la Xunta y otras administraciones", insiste.

INCIDENCIAS

A través de la nota de prensa, CC.OO. lamenta algunos incidentes "no deseados", como el caos de un integrante de un piquete informativo en el polígono pontevedrés de O Campillo que, según relata, fue atropellado por un conductor.

El trabajador afectado, afiliado a Comisiones, tuvo que acudir al hospital de Montecelo con heridas que están siendo evaluadas.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con el relato de CC.OO., cuando el piquete realizaba su labor informativa "de manera pacífica" y este conductor decidió acelerar, de forma que el hombre quedó subido al capó durante unos metros hasta salir proyectado contra el suelo.

El sindicato puso en conocimiento de las fuerzas de seguridad este "lamentable incidente, instigado por el clima de tensión y desprecio que, desde la derecha, se viene generando hacia esta huelga general".

Además, asegura que se produjeron cargas policiales "desproporcionadas" en A Coruña en la entrada de Tranvías y en el polígono santiagués de Costa Vella. En la ciudad herculina, los agentes, apunta, utilizaron gas pimienta y causaron heridas a dos sindicalistas de CC.OO.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11/11/2026.-Vista general de la manifestación con motivo de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales, este miércoles en Santiago de Compostela.- EFE/ Lavandeira Jr

Miles de personas hacen sonar sus llaves en Santiago por "una vivienda digna"
Europa Press
Teresa Gómez Limón, exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid y víctima del accidente de Angrois, cuestiona la gestión de la seguridad ferroviaria

Las víctimas de Angrois salen sin compromisos de su primera reunión con el nuevo ministro de Transportes
Agencias
La huelga general de este miércoles tuvo repercusión en distintos sectores económicos de Galicia, según los primeros datos difundidos por CC.OO.

La jornada arranca con "importante seguimiento" en sectores estratégicos y CC.OO. denuncia cargas policiales en Santiago
Agencias
Facultad de Matemáticas

Los piquetes cierran seis facultades de la USC durante la huelga general del 11N
Agencias