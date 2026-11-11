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Santiago de Compostela

Comercios e inmobiliarias cerrados en Santiago en una mañana de movilizaciones secundadas por miles de personas

Ep
11/11/2026 15:04
Huelga general 11-N
Manifestación por la huelga general del 11-N en Vigo
EFE
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Comercios e inmobiliarias del centro de Santiago han permanecido cerrados durante la mañana de este miércoles con motivo de las diferentes manifestaciones convocadas en el marco de la huelga general, secundadas en conjunto por miles de personas y que han transcurrido sin incidentes reseñables.

La imagen más atípica de esta lluviosa jornada se ha podido observar en la rúa do Franco, donde visitantes y peregrinos se han encontrado con establecimientos de hostelería y comercios cerrados coincidiendo con el paso de las movilizaciones.

Los pocos locales que sí han abierto sus puertas han bajado las persianas a medida que avanzaban los participantes en las distintas manifestaciones. Asimismo, numerosos establecimientos han colocado carteles en sus escaparates con el lema 'Cerrado por folga xeral'.

La jornada de huelga también ha dejado cerrada durante la mañana la plaza de abastos de Santiago, otro de los espacios comerciales de referencia de la ciudad.

Pese a la lluvia, las condiciones meteorológicas no han impedido que miles de personas saliesen a la calle para participar en las movilizaciones convocadas durante la mañana, en las que han clamado por una "vivienda digna".

Hasta el momento, las manifestaciones, según fuentes policiales consultadas por Europa Press, han transcurrido "sin incidentes reseñables".

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