Cancelados seis vuelos en el aeropuerto de Santiago

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

Un total de diez vuelos han sido cancelados en Galicia en la jornada de huelga general, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

Los vuelos cancelados, entre llegadas y salidas, han sido seis en el aeropuerto de Santiago y cuatro en el de Vigo, sin incidencias en el de A Coruña, que "ha operado todo con normalidad", han precisado.

Respecto a los afectados, no han concretado cuáles pero han precisado que pueden ser en referencia a los que operan a lo largo de la jornada y no solo a la mañana.

"Pueden ser vuelos que vayan a operar por la tarde y cancelados ya ayer por la huelga o esta mañana", han indicado en relación a los que ha habido cancelaciones.