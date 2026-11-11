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Santiago de Compostela

Cancelados seis vuelos en el aeropuerto de Santiago

Ep
11/11/2026 11:08
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción
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Un total de diez vuelos han sido cancelados en Galicia en la jornada de huelga general, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

Los vuelos cancelados, entre llegadas y salidas, han sido seis en el aeropuerto de Santiago y cuatro en el de Vigo, sin incidencias en el de A Coruña, que "ha operado todo con normalidad", han precisado.

Respecto a los afectados, no han concretado cuáles pero han precisado que pueden ser en referencia a los que operan a lo largo de la jornada y no solo a la mañana.

"Pueden ser vuelos que vayan a operar por la tarde y cancelados ya ayer por la huelga o esta mañana", han indicado en relación a los que ha habido cancelaciones.

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