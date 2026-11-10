La Xunta y Raxoi colaborarán en garantizar un modelo "sostenible" para el Parque Empresarial da Sionlla

El acuerdo contempla la creación de una mesa técnica con participación del Concello, Xestur y los propietarios de las parcelas para estudiar el mantenimiento del parque

La Consellería de Economía e Industria, a través de la Sociedade Xestión do Solo de Galicia (Xestur), y el ayuntamiento de Santiago han firmado un protocolo de colaboración para garantizar un modelo de conservación "estable y sostenible" para el parque empresarial da Sionlla.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el objetivo es "asegurar la conservación, el mantenimiento y la reparación" de las infraestructuras del polígono.

Concretamente, la finalidad es garantizar el "correcto funcionamiento" de sus servicios e infraestructuras como son la red viaria y la iluminación.

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Dicho acuerdo supondrá, según la Xunta, un "avance" para desbloquear una situación provocada por la falta de constitución de la Entidade Urbanística de Conservación prevista en el proyecto sectorial.

En este sentido, el protocolo establece las bases para llegar a una solución en la que participen las tres partes implicadas: el Ayuntamiento de Santiago, Xestur y los propietarios de las parcelas, y avanzar en la constitución de la entidad.

Para ello, en el documento se prevé la constitución de una mesa técnica que analizará el estado actual del polígono, las actuaciones necesarias, los gastos históricos y actuales y los posibles criterios de participación y financiación.