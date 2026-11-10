Vueling ofrece tres destinos desde Santiago para vivir la magia de la Navidad a través de sus tradiciones y mercadillos

Mercadillos de Navidad europeos

Noviembre marca el comienzo de una de las épocas más esperadas del año para los amantes de la Navidad: la apertura de los mercados navideños. Con la llegada del frío, las plazas se llenan de casetas de madera, las calles se iluminan y los puestos de comida empiezan a ofrecer algunas de las especialidades más típicas de estas fechas.

Cada ciudad tiene su propia manera de celebrar la Navidad, y para quienes buscan una escapada durante estas semanas, Vueling propone tres destinos para viajar desde Santiago de Compostela y descubrir diferentes formas de disfrutar de la temporada navideña:

Para vivir la Navidad en grandes capitales europeas:

En París, el mercado navideño del Jardin des Tuileries abrirá el 14 de noviembre de 2026. Situado entre el Museo del Louvre y la plaza de la Concordia, reúne puestos de artesanía y productos gastronómicos de distintas regiones de Francia, junto con atracciones de feria y propuestas de ocio al aire libre.

En Londres, Winter Wonderland transforma Hyde Park en un gran recinto de ocio invernal del 19 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Entre sus principales propuestas destaca Magical Ice Kingdom, un recorrido por un mundo de hielo inspirado en Peter Pan, con esculturas talladas a mano a partir de 500 toneladas de hielo y nieve. El recinto cuenta también con una pista de patinaje al aire libre, una noria de 70 metros de altura y el Bavarian Village, un espacio de inspiración bávara con gastronomía y música en directo. A todo ello se suma un mercado navideño con más de 60 comerciantes especializados en artesanía, regalos y productos gastronómicos.

Vueling conecta Santiago con Londres con hasta cuatro frecuencias semanales en noviembre, que aumentan a siete en diciembre. Además, ofrece hasta seis frecuencias semanales con París.

Para descubrir grandes mercados navideños y tradiciones centroeuropeas: Zúrich

Zúrich dará comienzo a su temporada navideña el 19 de noviembre de 2026, con mercados repartidos por distintos puntos de la ciudad. Entre ellos destaca el de Werdmühleplatz, donde se instala el conocido Singing Christmas Tree, un escenario en forma de árbol en el que actúan más de 40 coros hasta el 23 de diciembre. Otra de las citas destacadas es Polarzauber, el mercado navideño de la estación central de Zúrich, que reúne puestos de artesanía, propuestas gastronómicas y actividades en un espacio cubierto hasta el 24 de diciembre.

Vueling ofrece tres frecuencias semanales a Zúrich desde Santiago durante el mes de diciembre.

Esta Navidad, descubre nuevas tradiciones, sabores y rincones de Europa. Consulta las opciones de vuelo y empieza a preparar tu próxima escapada con Vueling.