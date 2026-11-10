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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Vinte familias analizan en Santiago a falta de produtos e servizos dispoñibles en galego

A xornada 'Criar en galego', organizada por Alingua e o Consello da Cultura Galega, recolleu experiencias de fogares con crianzas para identificar as dificultades de usar a lingua no día a día

Redacción Santiago
10/11/2026 17:30
A xornada 'Criar en galego', organizada por Alingua e o Consello da Cultura Galega, recolleu experiencias de fogares con crianzas para identificar as dificultades de usar a lingua no día a día
A xornada reuniu na Casa das Asociacións de Santiago representantes institucionais e vinte familias do programa Apego
Concello de Santiago
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A Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega (Alingua) e o Consello da Cultura Galega (CCG) celebraron a xornada de traballo 'Criar en galego'. O encontro reuniu representantes políticos e técnicas de normalización lingüística dos xunto con vinte familias que forman parte do programa municipal Apego para promover a crianza e a socialización en lingua galega. 

A iniciativa permitiu recoller experiencias de primeira man sobre as dificultades que atopan os fogares para empregar a lingua propia nas actividades cotiás e de lecer. A través de exemplos concretos, marcas, produtos e situacións habituais, as familias identificaron ámbitos nos que a falta de oferta limita as posibilidades de vivir e criar en galego.

A apertura institucional contou coas intervencións de Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago de Compostela; Ramón Varela, presidente de Alingua; e Dolores Vilavedra, presidenta do Consello da Cultura Galega. Durante a presentación abordáronse os traballos previos desenvolvidos polas entidades e os obxectivos desta nova fase de colaboración.

As vinte familias participantes realizaron un traballo previo de observación nos seus fogares co apoio do caderno 'Vivir en galego en familia'. Nel recolleron carencias prioritarias, boas prácticas e mensaxes dirixidas ao sector empresarial, que serviron como punto de partida para o diálogo nas mesas.

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A xornada 'Criar en galego', organizada por Alingua e o Consello da Cultura Galega, recolleu experiencias de fogares con crianzas para identificar as dificultades de usar a lingua no día a día

Vinte familias analizan en Santiago a falta de produtos e servizos dispoñibles en galego
redacción santiago