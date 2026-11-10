Santiago prohibirá las tiendas de recuerdos en buena parte de la zona histórica

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, informó de los cambios en la normativa que regula los usos en la ciudad histórica de Santiago

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha informado en rueda de prensa de que la modificación puntual del Plan especial de protección e rehabilitación de la Ciudad Histórica impulsará la conservación y dinamización de la misma. Entre sus novedades, destaca la prohibición de tiendas de recuerdos y productos típicos, salvo en excepciones.

Lestegás ha trasladado que la modificación, aprobada provisionalmente en la Junta de Gobierno Local de esta semana, actualiza la regulación de usos de 1997 para adaptarla a las necesidades y desafíos actuales de la ciudad histórica.

Todo ello, ha resumido, con el objetivo de mantener y reforzar su uso residencial; promover el mantenimiento del comercio de proximidad; facilitar la implantación de nuevos usos dinamizadores, y garantizar el equilibrio entre actividades orientadas a residentes y turistas.

Dicho documento, ha expuesto el edil, modifica las condiciones de implantación de diferentes usos urbanísticos, actualiza los requisitos para dividir o agrupar viviendas y define los usos permitidos en cada uno de los numerosos equipamientos de la ciudad histórica.

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Para asegurar la "más amplia participación" el Gobierno local sometió el documento a información pública durante dos periodos diferentes, uno en 2025 y otro en 2026. Además, se intentó notificar individualmente a todas las personas que figuraban en el Catastro como titulares de inmuebles dentro del ámbito del Plan especial, publicó un edicto en el BOE en mayo de 2026 y explicó el contenido del documento a los representantes de las asociaciones vecinales de la ciudad histórica.

Uso comercial

Entre los aspectos más destacados, el concejal ha explicado que se desglosan los diferentes tipos y subtipos de uso comercial en función del servicio que prestan a la población residente y de su grado de orientación turística. Así, se prohíben en todas las ordenanzas, excepto en las de Tecidos históricos renovados e na de Rueiros, las tiendas de recuerdos y de productos típicos, salvo cuando estas últimas estén integradas en tiendas de alimentación y no superen el 20% de la oferta.

En cuanto a la ordenanza del recinto intramuros se prohíben los establecimientos automáticos, como consignas de equipajes, lavanderías automáticas o cajeros automáticos desvinculados de una oficina bancaria. No obstante, se permitirán instalar cajeros y consignas automáticas como elementos accesorios en el interior de otros establecimientos.

Con respecto al ocio nocturno, se mantiene la prohibición de discotecas y salas de fiestas en todas las ordenanzas del Plan especial, tal y como establece la normativa aprobada en 1997. El resto de las actividades del grupo (pubs, karaokes, cafés-concierto y cafés-espectáculo) son usos condicionados que solo podrán autorizarse tras un proceso de evaluación basado en un estudio técnico que analice su impacto y en una propuesta de medidas correctoras.

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Iago Lestegás ha apuntado que muchas de las alegaciones solicitaban la prohibición absoluta de cualquier establecimiento de ocio nocturno, pero consideró que esto sería "desproporcionado", y ha indicado que existen otros instrumentos "más adecuados para limitar y mitigar las molestias derivadas" del ocio.

Vivienda

En relación con la vivienda, el concejal explicó que se ha actualizado la normativa para facilitar la adaptación del parque residencial a las condiciones actuales de los hogares, teniendo en cuenta que el tamaño medio de los hogares en Santiago es de 2,5 personas y que muchas de las viviendas existentes son de grandes dimensiones.

La reforma también actualiza las condiciones para dividir o agrupar viviendas, con el objetivo de adaptar el parque residencial a las necesidades actuales de los hogares. Las nuevas viviendas deberán cumplir unos requisitos mínimos de habitabilidad y disponer de condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, sin alterar los elementos patrimoniales protegidos. Asimismo, se mantiene la prohibición de implantar nuevos usos de hospedaje turístico.

Por otra parte, la nueva regulación amplía las posibilidades de aprovechamiento de edificios singulares y equipamientos, especialmente los de carácter eclesiástico. Entre los usos que podrán incorporarse figuran las residencias universitarias, las oficinas, las clínicas privadas, los alojamientos residenciales estables y determinadas actividades comerciales.

Con todo, el documento será remitido a la Dirección Xeral de Urbanismo para obtener el informe preceptivo y vinculante necesario antes de su aprobación definitiva.