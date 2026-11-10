Muere en Santiago Joaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto de Ramón María del Valle-Inclán

Joaquín del Valle-Inclán, nieto del escritor español Cedida

El escritor, profesor e investigador Joaquín María del Valle-Inclán Alsina, nieto de Ramón María del Valle-Inclán, ha fallecido este lunes a los 73 años en Santiago de Compostela.

Así lo ha confirmado la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, en un comunicado en el que han expresado su pesar por la muerte del que fuera su presidente entre los años 2013 y 2020.

El escritor era uno de los grandes especialistas en la vida y la obra de su abuelo, a quien dedicó una completa biografía titulada 'Ramón del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno' (Espasa, 2025).

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El actual presidente de la Asociación de Amigos, José María Paz Gago, ha recordado que, además, "fue autor de innumerables ediciones de obras y artículos de temática valleinclaniana", la mayor parte de ellos publicados en la revista Cuadrante.

Al margen de su labor relacionada con su abuelo, como narrador, Xaquín María se estrenó con la publicación de 'Historias da cidade do deserto' (1988), un libro experimental, de estética neovanguardista, tras lo que editó, en 1995, 'A praia de lastros', cofirmado con Manuel Pérez Mahía. También editó los relatos 'As clases de maxia' y 'Os camiños do máis acá', ambos de 2002.

En los actos que se celebrarán en Vilanova de Arousa el próximo sábado, 14 de noviembre, con motivo de la Semana Cultural Valle-Inclán, en la Iglesia de A Pastoriza, se hará un recuerdo especial a Joaquín del Valle-Inclán, que "rigió la Asociación de Amigos de Valle con sabiduría y entusiasmo por la figura de su abuelo, el dramaturgo español y gallego más importante del siglo XX".

Tras conocer esta noticia, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha publicado un mensaje en la red social 'X' en la que ha enviado un abrazo a la familia del fallecido, de quien ha puesto de relevancia que "destacó por su labor de divulgación de la figura de su abuelo". "El esfuerzo e implicación con preservar y difundir el legado de las personas que hicieron tanto por la cultura gallega es esencial para nuestra identidad", ha apostillado.