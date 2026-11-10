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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Laia Marull recolle esta noite o Premio Cineuropa 2026 no Teatro Principal

A actriz recibirá o galardón ás 20.30 horas, na 40ª edición do festival, nunha gala que se completará coa proxección de 'La terra negra'

Redacción Santiago
10/11/2026 18:00
Laia Marull recibirá esta noite o Premio Cineuropa 2026 en recoñecemento á súa traxectoria
Laia Marull recibirá esta noite o Premio Cineuropa 2026 en recoñecemento á súa traxectoria
La Tierra Negra
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O festival Cineuropa entrega esta noite o Premio Cineuropa 2026 á actriz Laia Marull, nun acto que terá lugar ás 20.30 horas no Teatro Principal, no marco da súa 40ª edición. A homenaxe completarase coa proxección de 'La terra negra', o último traballo de Morais, protagonizado por Marull xunto a Sergi López.

A gala contará coas intervencións da concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, do director do festival, José Luis Losa, e da propia actriz, así como coa presenza da alcaldesa Goretti Sanmartín, do cineasta Alberto Morais, director de 'La terra negra', e de representantes da Corporación municipal e das entidades colaboradoras.

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Laia Marull é unha das actrices máis recoñecidas do cinema español contemporáneo. Ao longo da súa carreira conseguiu tres premios Goya, nas tres categorías de interpretación: mellor actriz revelación por 'Fugitivas' (2000), mellor actriz protagonista por 'Te doy mis ojos' (2004), de Icíar Bollaín, e mellor actriz secundaria por 'Pa negre' (2011), de Agustí Villaronga.

A súa traxectoria, porén, non se limita ao cinema. Marull iniciou a súa carreira no teatro e mantivo sempre unha estreita relación coas artes escénicas, con traballos destacados no Teatre Lliure, entre eles a montaxe de 'Roberto Zucco', de Bernard-Marie Koltès. Tamén acadou unha gran popularidade en Cataluña grazas á serie 'Estació d’enllaç', á que regresou nos últimos anos despois dunha etapa de maior distancia coa televisión.

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