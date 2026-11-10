La Fundación Barrié cede a San Martín Pinario un órgano de Gerhard Grenzing de 1995

Momento de la entrega del órgano Grenzing Archidiócesis de Santiago de Compostela

La Fundación Barrié ha cedido temporalmente a la Archidiócesis de Santiago de Compostela un órgano construido en 1995 por el maestro organero Gerhard Grenzing, que ya está instalado en la iglesia de San Martín Pinario y se utilizará para conciertos, actividades educativas y divulgativas, en el marco de los preparativos del Año Santo Compostelano 2027.

El instrumento ha sido presentado este martes en un acto al que han asistido el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, y la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero, y que se enmarca en los proyectos impulsados por la Comisión Organizadora del próximo Año Santo.

Durante la presentación, el arzobispo ha agradecido la generosidad de la Fundación Barrié y ha destacado que esta colaboración permitirá "enriquecer el patrimonio musical de Santiago" y dar nuevos usos culturales y educativos al conjunto monumental de San Martín Pinario.

Prieto ha explicado que la instalación del órgano permitirá mantener e impulsar la actividad musical en el templo, que cuenta con otros dos instrumentos históricos de comienzos del siglo XVIII cuya restauración requiere una "inversión elevada".

El nuevo órgano se integrará en las actividades del Museo Diocesano y podrá utilizarse para conciertos, iniciativas divulgativas y formación musical. También tendrá un papel en la recién creada Escuela Diocesana de Música Litúrgica, con clases para los alumnos de la especialidad de órgano.

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El arzobispo ha defendido que el objetivo es que el patrimonio no sea únicamente una realidad que conservar, sino una "Memoria viva abierta a la sociedad", y ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para promover la cultura, la educación y la conservación del legado artístico.

Un esperado reencuentro

El órgano fue construido en 1995 en el taller de Gerhard Grenzing en El Papiol (Barcelona), por encargo de la Fundación Barrié, para el auditorio de su nueva sede en A Coruña, inaugurada ese mismo año.

Su traslado, montaje y puesta a punto en San Martín Pinario han sido realizados por el organero Óscar Laguna, responsable también del mantenimiento y conservación del órgano de la Catedral de Santiago.

Laguna ha explicado que el trabajo ha supuesto un reencuentro con un instrumento que instaló hace tres décadas, cuando comenzaba su trayectoria profesional. Ha destacado su "especial sensibilidad sonora y mecánica", así como su idoneidad tanto para la interpretación del repertorio clásico como para la formación de organistas.

Construido dentro de una estética clásica, el instrumento cuenta con transmisión mecánica, consola en ventana, dos teclados de 56 notas y un pedalero de roble de 30 notas.

Su diseño buscó combinar una mecánica ligera y sensible con una armonización que ofreciese versatilidad interpretativa.

El organero ha señalado que el instrumento podrá complementar la actividad musical del Arzobispado de Santiago y ha recordado que la iglesia conserva dos órganos históricos cuya recuperación considera un compromiso con el patrimonio y con las generaciones futuras.

Por su parte, el responsable de Cultura de la Fundación Barrié, Diego Rodríguez, ha reivindicado la trayectoria de la entidad en la recuperación del patrimonio organístico y de la cultura musical vinculada a estos instrumentos.

El acto ha concluido con una breve interpretación musical a cargo de Adrián Regueiro, organista de la Catedral de Santiago, que ha permitido escuchar las posibilidades sonoras del instrumento en su nueva ubicación.

El repertorio ha incluido obras de Antonio de Cabezón, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Eduardo Torres y Juan Bautista Cabanilles.