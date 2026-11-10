El IDIS promueve una campaña para dar visibilidad a los ensayos clínicos del entorno hospitalario

Investigadores del IDIS y del CHUS participaron en la jornada sobre ensayos clínicos celebrada este martes en Santiago Idis

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) celebró este martes la jornada 'Ensayos Clínicos en el IDIS', un encuentro realizado en colaboración con Novartis España para promocionar y visibilizar los ensayos clínicos que se desarrollan en el entorno hospitalario.

La jornada se enmarca en la campaña 'Ensayar, transformar y brillar', impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del IDIS, con el objetivo de acercar la investigación clínica a la ciudadanía, dar a conocer la importancia de los ensayos clínicos y poner en valor su contribución al avance de la medicina y al desarrollo de nuevos tratamientos.

"A partir de hoy ponemos a disposición de los pacientes, en diferentes espacios de este hospital, material informativo sobre los ensayos clínicos", ha anunciado la directora de la Fundación Pública Galega IDIS, Isabel Lista, en la apertura de la jornada.

"A veces pensamos que la investigación ocurre en los laboratorios, lejos de la actividad diaria de un hospital. Pero está mucho más cerca de los que imaginamos: en nuestras consultas, en nuestros servicios hospitalarios y en los profesionales que buscan nuevas soluciones. La investigación no es algo separado de la asistencia sanitaria, es una parte fundamental de ella", ha añadido Isabel Lista.

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El gerente del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, ha calificado al IDIS como "la joya de la corona del sistema sanitario público en España". "Somos una ciudad no demasiado grande, y la realidad es que, desde aquí, estamos compitiendo en las grandes ligas de la investigación", ha apostillado.

Ensayos clínicos

Los investigadores M.ª Luz Couce, Rafael López y Federico Martinón han explicado qué es un ensayo clínico y el papel del IDIS en este ámbito. Así, Luz Couce ha hablado las fases de un ensayo clínico y su importancia "para encontrar nuevos tratamientos", pero también en el ámbito de la prevención, el diagnóstico precoz y la calidad de vida.

En 2025 se autorizaron 962 ensayos en España, el 25% en fase I y II, y se autorizaron 1.354 medicamentos. España representa el 41% de los ensayos registrados. El IDIS y del CHUS, que están a la cabeza de ese liderazgo en cuanto a investigación, con 2.539 estudios clínicos activos.

En su ámbito, la jefa del servicio de Neonatología del CHUS presentó algunos de esos ensayos que han llevado a cabo y en los que participan no solo pacientes del área sanitaria sino de todo el estado e incluso internacionales.

"Desarrollar un fármaco lleva una media de 14 años y una cantidad ingente de millones, 2.000 millones de euros. Y de cada 100 fármacos en fase I llegan a la clínica tres, lo que muestra lo difícil de este camino para encontrar nuevas formas de tratar enfermedades, mejorar terapias ya existentes o comprender mejor cómo actúan los medicamentos en el organismo", ha explicado el doctor Rafael López, jefe de Oncologia Médica del CHUS.

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Por su parte, el doctor Federico Martinón, jefe de Pediatría del CHUS y coordinador del área de Infectología, Inflamación y Vacunas del IDIS, ha pedido que haya "más ensayos clínicos y más accesibilidad a ellos". Puso como ejemplo el caso del área sanitaria de Santiago que agrupa la práctica totalidad de los ensayos clínicos pediátricos de Galicia "no porque no se puedan hacer en otro sitio, pero la realidad es que se hacen aquí, y hay que facilitar que estos ensayos lleguen a todos los pacientes".

La voz del paciente

Una de las ideas más repetidas a lo largo de la jornada ha sido el importante papel que tiene el paciente en todo este proceso: "Sin su implicación no sería posible avanzar en la búsqueda de nuevos tratamientos", ha asegurado Luz Couce.

Por ello la jornada contó también con "la voz del paciente", que llegó de la mano de Estefanía García Mirada, presidenta de la Asociación de Usuarios del Servicio de Oncología del CHUS (AUSO).

Estefanía García ha compartido el testimonio de personas asociadas que participan actualmente en ensayos clínicos y el suyo propio como paciente oncológica e hija de una paciente fallecida. "Mi madre murió de un cáncer especialmente agresivo. Nosotros esperamos una alternativa que no llegó para ella, pero actualmente ya hay nuevas alternativas para el glioblastoma y eso no cambia nada para mi madre, pero sí para pacientes que hoy se enfrentan a esa misma situación", ha narrado.

Campaña

La campaña 'Ensayar, transformar y brillar' cuenta con su propio sitio web, www.ensaiosclinicos.idisantiago.es, donde se explica de forma divulgativa y asequible qué son los ensayos clínicos, quién puede acceder a ellos y las fases de un ensayo.

La web incluye también un apartado de preguntas frecuentes sobre seguridad, voluntariedad, compensaciones y protección de datos donde, entre otros puntos, se aclara que la participación es siempre voluntaria y que cualquier persona puede retirarse en cualquier momento sin que ello afecte a su atención médica.

Además de señalar el papel fundamental que tiene el paciente en este proceso, se detallan los profesionales y entidades que forman parte de los equipos que intervienen: desde la investigación a la medicina y la enfermería pasando por farmacéuticas, spin-off, etc..