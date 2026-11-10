Estas son las manifestaciones convocadas en Santiago por la huelga del 11N y los servicios mínimos de autobuses

Santiago acogerá este miércoles varias movilizaciones con motivo de la huelga general del 11N EFE

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre tendrá repercusión en Santiago tanto en la calle como en el transporte público. La jornada contará con movilizaciones convocadas por distintas organizaciones sindicales y colectivos sociales, mientras que los autobuses urbanos circularán con servicios mínimos y modificaciones en varias líneas.

En el caso de UGT y CC.OO., ambos sindicatos han convocado una manifestación por la mañana que irá desde la Alameda hasta la Plaza de la Quintana con salida a las 13.00 horas. Las centrales llaman a secundar la huelga para reclamar medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna, así como avances en la negociación colectiva, subidas salariales, reducción de jornada y mejoras en las condiciones laborales.

La CIG, por su parte, ha convocado una movilización en Santiago a las 12.00 horas en la Plaza Roja, dentro de las 17 protestas organizadas por toda Galicia. La CUT también tiene previstas movilizaciones en la capital gallega, tanto por la mañana como por la tarde.

A estas convocatorias se suman las movilizaciones impulsadas por la Plataforma Galega Vivenda Xa!, que apoya concentraciones a las 18.00 horas en todas las ciudades gallegas y que en el caso de Santiago irá desde la Plaza del 8M hasta el Obradoiro.

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Servicios mínimos en los autobuses urbanos

El transporte urbano de Santiago funcionará este miércoles con servicios mínimos. La oferta prevista mantiene frecuencias y horarios en buena parte de las líneas, aunque con una reducción de expediciones respecto a una jornada habitual.

Entre las líneas con servicio se encuentran la 1, que conecta el cementerio de Boisaca con el Hospital Clínico; la 4, entre As Cancelas y Romaño; la 5, entre Vite y A Rocha; la 6, entre San Marcos y Os Tilos; y la 6A, que comunica el aeropuerto con el Hórreo.

También circularán las líneas 7, 8, 9 y 15, además de los servicios circulares y periféricos C2, C4, C5, C11 y P1, P2, P3, P4, P6, P7 y P8, aunque con horarios específicos y frecuencias reducidas.

La convocatoria también supondrá algunas modificaciones en los recorridos. En concreto, la línea 4 suprimirá el servicio a Mallou; la 6 no llegará a Fornás; y la 15 dejará de prestar servicio a Vite de Arriba.

Por su parte, las líneas 12, 13 y C6 permanecerán completamente suspendidas durante la jornada.

Los horarios de los servicios mínimos establecen franjas de circulación diferentes según cada línea. En algunas se mantendrán frecuencias de entre 30 y 60 minutos, mientras que otras funcionarán únicamente con salidas concretas a lo largo del día.