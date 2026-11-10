El arzobispo de Santiago celebra que el papa confesase su deseo de una visita en Año Santo

Un momento de la visita del papa a Argentina EFE

El arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, ha celebrado este martes que el papa haya mostrado su deseo de visitar la capital gallega en 2027, coincidiendo con la celebración de un nuevo Año Santo, y ha contado que siguen con las negociaciones para que ese desplazamiento se produzca.

En respuesta a preguntas de la prensa, al margen de un acto en Compostela para presentar un órgano cedido por la Fundación Barrié, ha señalado que sus declaraciones son "muy alentadoras", al aludir a una conversación mantenida con los medios en el avión que lo llevó a Sudamérica en la que dijo "querer, quiero; otra cosa es lo que uno puede hacer".

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La contestación se la dio a una periodista que le hizo entrega de una placa con la flecha amarilla y la inscripción del Camino de Santiago.

Para Francisco Prieto, pese a que hay que respetar los tiempos, son palabras "muy esperanzadoras" y "significativas". "Incluso yo creo que fueron hasta casi una respuesta al estilo gallego, porque querer quiero, veremos si puedo", ha agregado enfatizando lo dicho para a renglón seguido apuntar que en ese querer y en ese poder se está trabajando.

Invitaciones cursadas ya hay, tanto de autoridades eclesiásticas como autonómicas. Y Santiago, ha zanjado el arzobispo, que está siempre dispuesto a acoger a quien llegue a él, "cómo no vamos a acoger a un peregrino" como el Papa. "Lo esperamos", ha rematado.