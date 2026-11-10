Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El arzobispo de Santiago celebra que el papa confesase su deseo de una visita en Año Santo

Para Francisco Prieto, pese a que hay que respetar los tiempos, son palabras "muy esperanzadoras" y "significativas"

Efe
10/11/2026 15:34
Visita del Papa a Argentina
Un momento de la visita del papa a Argentina
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, ha celebrado este martes que el papa haya mostrado su deseo de visitar la capital gallega en 2027, coincidiendo con la celebración de un nuevo Año Santo, y ha contado que siguen con las negociaciones para que ese desplazamiento se produzca.

En respuesta a preguntas de la prensa, al margen de un acto en Compostela para presentar un órgano cedido por la Fundación Barrié, ha señalado que sus declaraciones son "muy alentadoras", al aludir a una conversación mantenida con los medios en el avión que lo llevó a Sudamérica en la que dijo "querer, quiero; otra cosa es lo que uno puede hacer".

El arzobispo de Santiago abrirá la Puerta Santa el 31 de diciembre con el tradicional rito de los tres golpes de martillo y el giro de la llave

La apertura de la Puerta Santa del Año Santo 2027 se adelanta al mediodía del 31 de diciembre

Más información

La contestación se la dio a una periodista que le hizo entrega de una placa con la flecha amarilla y la inscripción del Camino de Santiago.

Para Francisco Prieto, pese a que hay que respetar los tiempos, son palabras "muy esperanzadoras" y "significativas". "Incluso yo creo que fueron hasta casi una respuesta al estilo gallego, porque querer quiero, veremos si puedo", ha agregado enfatizando lo dicho para a renglón seguido apuntar que en ese querer y en ese poder se está trabajando.

Invitaciones cursadas ya hay, tanto de autoridades eclesiásticas como autonómicas. Y Santiago, ha zanjado el arzobispo, que está siempre dispuesto a acoger a quien llegue a él, "cómo no vamos a acoger a un peregrino" como el Papa. "Lo esperamos", ha rematado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Santiago prohibirá las tiendas de recuerdos en buena parte de la zona histórica
Agencias
Investigadores del IDIS y del CHUS participaron en la jornada sobre ensayos clínicos celebrada este martes en Santiago

El IDIS promueve una campaña para dar visibilidad a los ensayos clínicos del entorno hospitalario
Agencias
Laia Marull recibirá esta noite o Premio Cineuropa 2026 en recoñecemento á súa traxectoria

Laia Marull recolle esta noite o Premio Cineuropa 2026 no Teatro Principal
redacción santiago
A xornada 'Criar en galego', organizada por Alingua e o Consello da Cultura Galega, recolleu experiencias de fogares con crianzas para identificar as dificultades de usar a lingua no día a día

Vinte familias analizan en Santiago a falta de produtos e servizos dispoñibles en galego
redacción santiago