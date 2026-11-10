O Auditorio de Galicia homenaxea a Narf dez anos despois da súa morte cun concerto interxeracional
A cita será este domingo, 15 de novembro, ás 20.00 horas, cunha proposta dirixida musicalmente por Uxía que reunirá artistas vinculados ao músico compostelán e novas voces
O Auditorio de Galicia acollerá este domingo, 15 de novembro ás 20.00 horas, 'ENCONTRARTE · 10 anos lembrando a Narf', un concerto homenaxe a Fran Pérez que reunirá en Compostela distintas xeracións de artistas para celebrar a súa música e reivindicar a vixencia do seu legado creativo. A proposta forma parte do ciclo Fiestra Aberta de Compostela Cultura e contará coa dirección musical de Uxía e coa dirección artística de Nordesía.
Dez anos despois do seu pasamento, a música de Narf volve converterse nun lugar de encontro. O concerto reunirá artistas que compartiron escenarios e proxectos co músico compostelán e novas voces que se achegan ao seu repertorio para ofrecer novas interpretacións das súas cancións. Un diálogo entre xeracións, sensibilidades e territorios que recupera o espírito aberto que caracterizou a súa traxectoria.
Fran Pérez, Narf, foi un creador singular, músico e compositor que desenvolveu unha linguaxe propia a partir do encontro entre tradicións musicais diversas. Desde Galicia, a súa curiosidade artística levouno a establecer conexións con Portugal, África e América, nun percorrido no que a música, a poesía e a palabra se entrelazaron para dar forma a un universo creativo recoñecible e profundamente persoal.
O seu legado permanece nas cancións, mais tamén nunha maneira de entender a creación como espazo compartido, capaz de superar fronteiras xeográficas, culturais e xeracionais. Esa vocación de encontro constitúe o punto de partida de ENCONTRARTE, unha proposta que non se limita a recuperar o seu repertorio, senón que procura facelo dialogar co presente a través das voces de artistas de distintas procedencias e traxectorias.