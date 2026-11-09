Los sindicatos convocan manifestaciones en Santiago por la mañana y por la tarde durante la huelga del 11N

Las organizaciones sindicales y los colectivos sociales han convocado movilizaciones en distintas localidades gallegas con motivo de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre EFE

UGT y CC.OO. han convocado manifestaciones por la mañana durante la jornada de huelga general de este miércoles 11, en las siete ciudades y otras localidades. Al mismo tiempo, llaman a participar en las anunciadas por sindicatos y colectivos sociales por la tarde.

Por su parte, la Plataforma Galega Vivenda Xa! convoca y apoya movilizaciones a las 18.00 horas en todas las ciudades y algunas villas de la comunidad.

Por su parte, la CIG ya anunció en días pasados la convocatoria de 17 movilizaciones por todo el país, todas ellas a las 12.00 horas, a excepción de Ourense (11.00 horas).

Otras centrales como la CUT convocan también movilizaciones, ocho en su caso: en A Coruña, Ourense y Vigo por la tarde, en Santiago y Cangas mañana y tarde y en Pontevedra por la mañana.

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UGT y CC.OO.

En concreto, UGT y CC.OO. convocan manifestaciones por la mañana en A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Arousa y Vigo.

"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de la ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", advierten.

Llaman a la huelga por eso y también para "desbloquear" la negociación colectiva, subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de los trabajadores y "erradicar la precariedad".