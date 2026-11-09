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Santiago de Compostela

Los sindicatos convocan manifestaciones en Santiago por la mañana y por la tarde durante la huelga del 11N

UGT y CC.OO. llaman a movilizarse en las ciudades y otras localidades, mientras que la CIG ha programado 17 marchas a mediodía. La Plataforma Galega Vivenda Xa! convoca protestas a las 18.00 horas

Agencias
09/11/2026 16:00
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 01/11/2026.- La acampada por la vivienda de la compostelana plaza del Obradoiro cumple un mes, sin previsión de retirada, pues el 29N intensifica la necesidad de situar el problema de la crisis habitacional en los programas de los partidos que concurren a las generales. EFE/ Xoán Rey
Las organizaciones sindicales y los colectivos sociales han convocado movilizaciones en distintas localidades gallegas con motivo de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre
EFE
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UGT y CC.OO. han convocado manifestaciones por la mañana durante la jornada de huelga general de este miércoles 11, en las siete ciudades y otras localidades. Al mismo tiempo, llaman a participar en las anunciadas por sindicatos y colectivos sociales por la tarde.

Por su parte, la Plataforma Galega Vivenda Xa! convoca y apoya movilizaciones a las 18.00 horas en todas las ciudades y algunas villas de la comunidad.

Por su parte, la CIG ya anunció en días pasados la convocatoria de 17 movilizaciones por todo el país, todas ellas a las 12.00 horas, a excepción de Ourense (11.00 horas).

Otras centrales como la CUT convocan también movilizaciones, ocho en su caso: en A Coruña, Ourense y Vigo por la tarde, en Santiago y Cangas mañana y tarde y en Pontevedra por la mañana.

La acampada por el derecho a la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los jóvenes mantienen sus reivindicaciones

Goretti Sanmartín secundará la huelga general del miércoles y no tendrá agenda pública

Más información

UGT y CC.OO.

En concreto, UGT y CC.OO. convocan manifestaciones por la mañana en A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Arousa y Vigo.

"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de la ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", advierten.

Llaman a la huelga por eso y también para "desbloquear" la negociación colectiva, subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de los trabajadores y "erradicar la precariedad".

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