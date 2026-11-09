Santiago renueva y automatiza una válvula de la red de abastecimiento de agua en Vista Alegre

El Concello de Santiago invirtió 35.939 euros en renovar y automatizar una válvula de la red municipal de abastecimiento de agua en Vista Alegre Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha renovado y automatizado una válvula de la red municipal de abastecimiento de agua en la rúa Vista Alegre, a la altura de su intersección con la rúa de Santa Comba. Los trabajos se llevaron a cabo a finales de octubre y tuvieron un coste de 35.939,53 euros.

La actuación se centró en un punto estratégico de la red, ya que por Vista Alegre discurre una de las principales conducciones de transporte de agua procedente del depósito de Os Vilares. Según explica el Ayuntamiento, la intervención busca garantizar el funcionamiento del servicio y mantener la presión en valores constantes para evitar roturas en las tuberías.

Los trabajos incluyeron la retirada de la antigua válvula y la instalación de una nueva de mariposa doble excéntrica motorizada, fabricada en fundición y de 500 milímetros de diámetro. También se colocó una segunda válvula manual de sectorización, que permitirá realizar las tareas habituales de mantenimiento.

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Además, se instalaron un caudalímetro ultrasónico no intrusivo y un sensor para medir la presión en tiempo real. El sistema se completó con una estación remota de telegestión conectada al centro de control del servicio municipal del ciclo integral del agua, lo que permitirá supervisar el funcionamiento de la instalación.

Para ejecutar la intervención fue necesario demoler parte del pavimento de la calzada, que se repuso una vez finalizados los trabajos.