A Real Filharmonía estrea en Santiago unha obra do gañador do Premio Reina Sofía de Composición
O concerto 'Contrafactum', dirixido por Jordi Francés e coa pianista Eva Gevorgyan como solista, celebrarase este xoves no Auditorio de Galicia
A Real Filharmonía de Galicia reúne esta semana tres destacadas figuras do panorama musical actual nun programa que combina nova creación e gran repertorio sinfónico. O compositor Josep Planells, gañador do XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical, a pianista Eva Gevorgyan, quen, malia a súa xuventude, acumula xa unha destacada traxectoria internacional, e o director Jordi Francés protagonizan 'Contrafactum', unha proposta que terá como un dos seus momentos centrais a estrea absoluta da nova obra de Planells, froito dun encargo da propia RFG.
A primeira interpretación desta partitura terá lugar o xoves 12 de novembro, ás 20.00 h no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, onde a orquestra estará dirixida por Jordi Francés.
'Contrafactum', a obra de Josep Planells que abrirá o programa, parte de pezas para órgano de Joan Cabanilles, compositor valenciano do século XVII, para establecer un diálogo entre linguaxes e estéticas musicais separadas por varios séculos. Un encontro entre tradición e creación actual que cobra forma nesta partitura de nova creación, encargada pola Real Filharmonía de Galicia e que se escoitará por primeira vez no concerto de Santiago.
A continuación, Eva Gevorgyan interpretará o 'Concerto para piano e orquestra n.º 1' de Sergei Rachmaninov. Composta baixo a influencia de Grieg e Chaikovski e revisada en 1917, a obra conserva a frescura da súa primeira etapa creativa, cunha gran riqueza melódica e harmónica, características da linguaxe do compositor ruso.
O programa pecharase coa 'Sinfonía n.º 5' de Jean Sibelius, unha das grandes obras do sinfonismo do século XX. Estreada en 1915 co propio compositor á fronte da orquestra, a partitura combina a tradición musical centroeuropea coa inspiración na paisaxe e na mitoloxía nórdicas. A súa enerxía expansiva e o seu alento épico converten esta sinfonía nunha das creacións máis representativas da voz persoal de Sibelius.
A proposta contará tamén coa participación do alumnado da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), nunha nova oportunidade para achegarse ao traballo dunha formación profesional e vivir de primeira man a experiencia musical desde dentro.