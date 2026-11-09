Goretti Sanmartín secundará la huelga general del miércoles y no tendrá agenda pública

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que secundará el paro general convocado para este miércoles Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido este lunes el derecho a huelga y ha avanzado que secundará el paro general convocado para este miércoles. A preguntas de los medios, la regidora ha afirmado que existen "suficientes razones para acudir a la huelga", remarcando que tanto el grupo de gobierno local como las dos fuerzas políticas que lo integran respaldan la convocatoria.

Según ha detallado, secundar la jornada de paro implicará no contar con agenda pública y no convocar ni participar en reuniones internas o externas con otras personas durante esa jornada.

No obstante, la regidora ha precisado que realizará un seguimiento continuo de la actualidad y de todo lo que acontezca en el municipio, "como no puede ser de otra manera". "Sigo siendo alcaldesa de la ciudad", ha concluido.