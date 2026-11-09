Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín secundará la huelga general del miércoles y no tendrá agenda pública

La alcaldesa de Santiago defiende que existen "suficientes razones para acudir a la huelga" y anuncia que no convocará ni participará en reuniones durante la jornada

Agencias
09/11/2026 15:25
La acampada por el derecho a la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los jóvenes mantienen sus reivindicaciones
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que secundará el paro general convocado para este miércoles
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido este lunes el derecho a huelga y ha avanzado que secundará el paro general convocado para este miércoles. A preguntas de los medios, la regidora ha afirmado que existen "suficientes razones para acudir a la huelga", remarcando que tanto el grupo de gobierno local como las dos fuerzas políticas que lo integran respaldan la convocatoria.

Según ha detallado, secundar la jornada de paro implicará no contar con agenda pública y no convocar ni participar en reuniones internas o externas con otras personas durante esa jornada.

No obstante, la regidora ha precisado que realizará un seguimiento continuo de la actualidad y de todo lo que acontezca en el municipio, "como no puede ser de otra manera". "Sigo siendo alcaldesa de la ciudad", ha concluido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

O compositor Josep Planells, a pianista Eva Gevorgyan e o director Jordi Francés protagonizan o programa 'Contrafactum' da Real Filharmonía de Galicia

A Real Filharmonía estrea en Santiago unha obra do gañador do Premio Reina Sofía de Composición
redacción santiago
Los cardiólogos José Ramón González Juanatey y Ricardo Fonte-Carvalho participaron este lunes en la presentación de los avances

Galicia y el Norte de Portugal desarrollan un modelo conjunto para prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares
Agencias
El Concello de Santiago invirtió 35.939 euros en renovar y automatizar una válvula de la red municipal de abastecimiento de agua en Vista Alegre

Santiago renueva y automatiza una válvula de la red de abastecimiento de agua en Vista Alegre
Adriana Quesada
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

La polémica de las lanzas en las gárgolas del Hostal lleva a reclamar un protocolo para proteger el patrimonio de Santiago
Agencias