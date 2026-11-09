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Santiago de Compostela

Galicia Ilusiona llevará a Santiago a seis figuras internacionales de la magia en diciembre

El festival mundial de ilusionismo celebrará su quinta edición entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre, con galas en ocho ciudades gallegas dirigidas por Pedro Bugarín y Dani Polo

Agencias
09/11/2026 16:36
La presentación de la quinta edición de Galicia Ilusiona contó este lunes con la participación del comisario del Xacobeo 27, Marcos Gómez Román
La presentación de la quinta edición de Galicia Ilusiona contó este lunes con la participación del comisario del Xacobeo 27, Marcos Gómez Román
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El comisario del Xacobeo 27, Marcos Gómez Román, ha participado este lunes en la presentación de la quinta edición de Galicia Ilusiona, el festival mundial de ilusionismo de Galicia que llevará la magia de seis figuras internacionales a ocho ciudades durante los meses de noviembre y diciembre.

Dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el festival reunirá a seis artistas internacionales multipremiados: Mago Murphy, Toni Frebourg, An Ha Lim, Didak, Bonjin Koo y Diego@Elena, que ofrecerán lo mejor del ilusionismo en diferentes teatros y auditorios gallegos, acercando espectáculos a miles de espectadores.

La programación de las galas Internacionales se desarrollará en ocho ciudades gallegas: A Coruña, Cangas, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Ourense y Santiago de Compostela, entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre.

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