Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Aberta a inscrición para os locais que queiran participar no XVIII Santiago(é)Tapas

O concurso gastronómico celebrarase do 11 ao 28 de febreiro de 2027 e admite solicitudes ata o 8 de xaneiro. Na última edición superou as 33.000 tapas vendidas

Redacción Santiago
09/11/2026 16:21
Os dez locais finalistas e as tapas gañadoras da XVII edición daranse a coñecer este luns nun acto na Sala Mozart do Auditorio de Galicia
O XVIII Santiago(é)Tapas celebrarase en Compostela do 11 ao 28 de febreiro de 2027, coa participación de establecementos hostaleiros da cidade
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O prazo de inscrición para participar no XVIII Santiago(é)Tapas xa está aberto. O concurso que promove e organiza Turismo de Santiago, co apoio da Deputación da Coruña, celebrará do 11 ao 28 febreiro de 2027 unha edición especialmente simbólica, ao cumprir 18 edicións e alcanzar a maioría de idade.

Os establecementos hostaleiros composteláns interesados en formar parte desta nova convocatoria poden inscribirse a través do formulario online que atoparán na páxina web santiagoetapas.gal, e que estará aberto ata o 8 de xaneiro de 2027 (incluído). Neste portal poden consultar tamén as novas bases do certame.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 01/11/2026.- La acampada por la vivienda de la compostelana plaza del Obradoiro cumple un mes, sin previsión de retirada, pues el 29N intensifica la necesidad de situar el problema de la crisis habitacional en los programas de los partidos que concurren a las generales. EFE/ Xoán Rey

Los sindicatos convocan manifestaciones en Santiago por la mañana y por la tarde durante la huelga del 11N

Más información

Na súa última edición, o concurso superou as 33.000 tapas vendidas, unha cifra que representa un incremento do 10 % respecto á convocatoria anterior e de máis do 30 % en comparación coa edición precedente.

Con estes resultados como punto de partida, o XVIII Santiago(é)Tapas prepárase para unha nova cita na que as tapas e a cultura gastronómica de Compostela serán as grandes protagonistas, poñendo en valor a riqueza culinaria da cidade e a creatividade dos seus establecementos hostaleiros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

O compositor Josep Planells, a pianista Eva Gevorgyan e o director Jordi Francés protagonizan o programa 'Contrafactum' da Real Filharmonía de Galicia

A Real Filharmonía estrea en Santiago unha obra do gañador do Premio Reina Sofía de Composición
redacción santiago
Los cardiólogos José Ramón González Juanatey y Ricardo Fonte-Carvalho participaron este lunes en la presentación de los avances

Galicia y el Norte de Portugal desarrollan un modelo conjunto para prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares
Agencias
El Concello de Santiago invirtió 35.939 euros en renovar y automatizar una válvula de la red municipal de abastecimiento de agua en Vista Alegre

Santiago renueva y automatiza una válvula de la red de abastecimiento de agua en Vista Alegre
Adriana Quesada
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

La polémica de las lanzas en las gárgolas del Hostal lleva a reclamar un protocolo para proteger el patrimonio de Santiago
Agencias