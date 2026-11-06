Santiago ordena retirar un cierre metálico y reconstruir dos muros en A Almáciga

La resolución municipal afecta a unas parcelas del ámbito del PERI-5R de A Almáciga, donde el Ayuntamiento paralizó en junio unas obras que se estaban ejecutando sin licencia Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha ampliado el procedimiento de reposición de la legalidad urbanística abierto por unas obras ejecutadas sin licencia en el ámbito del PERI-5R de A Almáciga. Una resolución municipal del pasado 4 de noviembre ordena a los titulares de los terrenos retirar en un plazo de diez días hábiles el cierre de chapa metálica instalado sin autorización, además de reparar y reconstruir dos muros de piedra.

El expediente se inició el pasado 9 de junio, cuando el Concello decretó la paralización inmediata de los trabajos que se estaban realizando en las parcelas. La nueva resolución concreta ahora las actuaciones que deberán llevar a cabo los propietarios.

Por una parte, tendrán que iniciar en el plazo de un mes las obras de reforma y consolidación del muro de piedra situado al oeste de las parcelas, junto a la Costiña do Monte. Los trabajos deberán estar terminados en un máximo de tres meses. Esta intervención cuenta con licencia municipal desde 2021 y el Ayuntamiento ya había ordenado su ejecución en 2022.

También deberán reconstruir el muro de piedra del límite norte, junto a la rúa Proxecto Vagalume, que fue derribado. La nueva construcción tendrá una altura máxima de 1,2 metros para no reducir la perspectiva de la ciudad histórica y deberá respetar la solución constructiva tradicional, así como las dimensiones y la ubicación originales. El plazo es el mismo: un mes para iniciar las obras y tres para finalizarlas.

Santiago acepta ceder a la Xunta la parcela de A Muíña para construir 123 viviendas públicas en alquiler Más información

En cuanto al cierre metálico, el Concello exige su retirada en diez días hábiles. La resolución considera que el vallado no dispone de autorización municipal y que tampoco reúne las condiciones para obtenerla, ya que no se integra en el entorno, no es fácilmente desmontable y limita el campo visual.

El ámbito del PERI-5R está clasificado como suelo urbano no consolidado e incluido en el denominado Perímetro Azul, una zona de protección de la paisaje y de la silueta urbana. En estos terrenos solo se permiten obras vinculadas a usos provisionales, que deben limitarse a lo imprescindible y utilizar instalaciones fácilmente desmontables.

Mientras se reconstruye el muro norte, los propietarios deberán instalar un nuevo cierre provisional de obra que respete esas condiciones y no obstaculice la perspectiva de la ciudad histórica.

Por último, la resolución establece un plazo de tres meses para solicitar la legalización de los movimientos de tierra realizados en las parcelas que sean compatibles con la normativa urbanística. Los que no puedan ajustarse a ella deberán ser repuestos a su estado original.