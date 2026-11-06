O pavillón do Restollal rende homenaxe ás deportistas compostelás cun mural colaborativo
A obra 'Coraxes', realizada por Fernando Yáñez e impulsada por ACEM, retrata a Alejandra Neira, Esther Pedrosa e Borja Iglesias
O pavillón do Restollal convértese desde hoxe nunha homenaxe ás deportistas compostelás Alejandra Neira, Esther Pedrosa e Borja Iglesias, protagonistas dun mural promovido por ACEM, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, coa colaboración do Concello. O traballo, realizado polo artista Fernando Yáñez, foi presentado hoxe, nun acto no que usuarias de ACEM axudaron a completar a obra.
A tenenta de alcaldesa, María Rozas; a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e as deportistas Esther Pedrosa e Alejandra Neira participaron hoxe na presentación do mural, que forma parte de “Rehabilit-Arte”, un proxecto promovido por ACEM que busca mellorar a calidade de vida das persoas con esclerose múltiple e párkinson a través da arte.
A obra, baixo o título de “Coraxes”, foi realizada polo artista Fernando Yáñez, combinando tres grandes retratos das deportistas de estética pop art e colorista, con elementos gráficos vinculados a cada disciplina deportiva. Ademais, inspirada no xesto de Borja Iglesias de pintar as unllas, no mural incorporouse unha gran man, con símbolos nas unllas que fan referencia aos valores da igualdade, liberdade, compañeirismo, esforzo e respecto.
Na creación do mural participaron persoas con esclerose múltiple e párkinson que fan parte de ACEM, reforzando o carácter inclusivo da proposta: todas as persoas teñen algo que achegar na construción dunha sociedade máis xusta, diversa e respectuosa.