Jon Maya leva a Santiago o seu percorrido pola danza tradicional e contemporánea
O bailarín e coreógrafo presentará 'Nire txokotik' o 14 de novembro na Fundación SGAE, nun espectáculo que combina danza, palabra e participación do público
O bailarín e coreógrafo Jon Maya ofrecerá o seu espectáculo 'Nire txokotik' en Santiago de Compostela. A cita será o vindeiro sábado 14 de novembro, ás 20.00h, na sede da Fundación SGAE na capital galega.
Fundador e director da compañía Kukai Dantza (galardoada co Premio Nacional de Danza 2017 e varios premios Max), neste espectáculo fala do proceso de busca, conta como foron os procesos creativos e as súas anécdotas e amosa algunhas das súas coreografías propias e outras realizadas con colegas de oficio tan sobranceiros como Israel Galván, Sharon Fridman e Cesc Gelabert.
Obradoiro de danza dende a tradición
Jon Maya aproveitará a súa estancia en Santiago para dirixir un obradoiro de tres xornadas na sede da Fundación SGAE. Será dende o venres 13 ata o domingo 15, cando se amosarán publicamente os resultados.
A actividade, promovida polo Consello Territorial SGAE Galicia, aborda a creación coreográfica dende a tradición, desenvolvendo novas olladas sobre a danza tradicional en diálogo coa creación contemporánea e promovendo o intercambio entre intérpretes de estilos tradicional e contemporáneo, profesionais da coreografía e da investigación.