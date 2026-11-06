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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Jon Maya leva a Santiago o seu percorrido pola danza tradicional e contemporánea

O bailarín e coreógrafo presentará 'Nire txokotik' o 14 de novembro na Fundación SGAE, nun espectáculo que combina danza, palabra e participación do público

Redacción Santiago
06/11/2026 19:00
O bailarín e coreógrafo Jon Maya, fundador e director da compañía Kukai Dantza, presentará en Santiago 'Nire txokotik'
O bailarín e coreógrafo Jon Maya, fundador e director da compañía Kukai Dantza, presentará en Santiago 'Nire txokotik'
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O bailarín e coreógrafo Jon Maya ofrecerá o seu espectáculo 'Nire txokotik' en Santiago de Compostela. A cita será o vindeiro sábado 14 de novembro, ás 20.00h, na sede da Fundación SGAE na capital galega.

Fundador e director da compañía Kukai Dantza (galardoada co Premio Nacional de Danza 2017 e varios premios Max), neste espectáculo fala do proceso de busca, conta como foron os procesos creativos e as súas anécdotas e amosa algunhas das súas coreografías propias e outras realizadas con colegas de oficio tan sobranceiros como Israel Galván, Sharon Fridman e Cesc Gelabert.

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Obradoiro de danza dende a tradición

Jon Maya aproveitará a súa estancia en Santiago para dirixir un obradoiro de tres xornadas na sede da Fundación SGAE. Será dende o venres 13 ata o domingo 15, cando se amosarán publicamente os resultados.

A actividade, promovida polo Consello Territorial SGAE Galicia, aborda a creación coreográfica dende a tradición, desenvolvendo novas olladas sobre a danza tradicional en diálogo coa creación contemporánea e promovendo o intercambio entre intérpretes de estilos tradicional e contemporáneo, profesionais da coreografía e da investigación. 

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