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Santiago de Compostela

Un equipo de arquitectos diseñará las 244 viviendas públicas y la residencia juvenil previstas en Salgueiriños

La Xunta invertirá 50 millones de euros en el proyecto, cuya ordenación ha ganado Temperaturas Extremas Arquitectos con una propuesta de manzana fragmentada y zonas verdes

Agencias
06/11/2026 17:00
La actuación prevista en Salgueiriños contempla 244 viviendas de promoción pública y una residencia juvenil de 150 plazas
La actuación prevista en Salgueiriños contempla 244 viviendas de promoción pública y una residencia juvenil de 150 plazas
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El equipo Temperaturas Extremas Arquitectos S.L.P (formado por Atxu Anman Alcocer, Andrés Canovas Alcaraz y Nicolás Mauri González de Mendoza) se encargará de la reordenación de una parcela en el barrio compostelano de Salgueiriños en la que la Xunta construirá 244 viviendas de promoción pública y pondrá un espacio a disposición de la Consellería de Cultura para una residencia juvenil de 150 plazas. En total la Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa.

El jurado viene de fallar el concurso de ideas para el diseño de la ordenación de una parcela de equipación en Salgueiriños, así como de la redacción de los proyectos y dirección de obra de los edificios destinados a viviendas de promoción pública y la redacción del anteproyecto de una residencia juvenil.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda

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El ganador del concurso se encargará, por 1,8 millones, de la redacción de la propuesta de nueva ordenación de la parcela, de la redacción del proyecto de urbanización, de la redacción de los proyectos de edificación de las viviendas de promoción pública y dirección de las obras de construcción y de la redacción del anteproyecto de la residencia juvenil.

El jurado considera que la propuesta ganadora ofrece una solución "sensible y rigurosa" en la definición espacial y técnica de las diferentes escalas a las que tiene que dar respuesta. Una solución basada en una propuesta en forma de manzana fragmentada, una distribución "eficiente y una alta capacidad de interacción social con optimización de las zonas verdes".

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